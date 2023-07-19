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Tutar B (“Amount B”), yerel bazdaki pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine emsallere uygunluk ilkesinin basitleştirilmiş ve kolaylaştırılmış bir yaklaşımla uygulanmasını sağlar ve özellikle sınırlı kapasiteli ülkelerin ihtiyaçlarına odaklanır.

17/07/2023 tarihinde halka açık yayınlanan danışma belgesi, Tutar B'nin tasarım unsurlarını açıklayarak, taraflardan Tutar B'nin teknik yönleri hakkında görüş almayı amaçlamaktadır. Sonuç Bildirisi'nde (“Outcome Statement”) vurgulandığı üzere, özellikle baz çerçevedeki niceliksel ve niteliksel yaklaşım arasında uygun bir denge sağlama, kapsam üzerindeki nihai anlaşma ışığında fiyatlandırma çerçevesinin uygunluğu, dijital malların toptan dağıtımının bu çerçevede uygulanması, coğrafi pazarlarda ülke bazlı kalkındırma ve belirli yargı mercilerinde yerel bir veritabanı kullanarak Tutar B'nin uygulanmasına ilişkin kriterler gibi konularda kapsamlı çalışmalar yapılacaktır.

Konu ile ilgilenen kişiler, yukarıda belirtilen başlıklara odaklanmak suretiyle, bu tartışma taslağı hakkındaki yorumlarını 1 Eylül 2023 tarihine kadar göndermeye davet edilmektedir.

İlgili soru formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1MdBrGEfDUaw9PySWitHHHfoRozYOytFkq0Ll_DQ-11UNU0zRFNJRk1WWVVIODdPTUJGN1Q2N1o5TS4u

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