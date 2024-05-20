29944 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun'un 192/1 (a) maddesine göre, marka iptali ile ilgili olan 26. Madde'nin yürürlüğe girişi yedi yıl ertelenmiştir.

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6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Bundan sonra "Kanun" olarak anılacaktır.) 10 Ocak 2017 tarihinde

29944 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun'un 192/1 (a) maddesine göre, marka iptali ile ilgili olan 26. Madde'nin yürürlüğe girişi yedi yıl ertelenmiştir. Geçici 4. Maddeye göre, marka iptaline ilişkin taleplerin, 10 Ocak 2024 tarihine kadar Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde değerlendirilmesi ve karara bağlanması planlanmıştır.

Kanunda belirtilen sürenin geçmesi ile beraber, 10 Ocak 2024 tarihinde marka iptaline ilişkin şart ve talepleri düzenleyen 26. Madde yürürlüğe girmiştir. Bu maddeye göre marka iptal talepleri artık Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri yerine Türk Marka ve Patent Kurumu (Bundan sonra "Kurum" olarak anılacaktır.) nezdinde görülecek ve karara bağlanacaktır. Bu değişiklik ile birlikte, markaların iptali prosedürü 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile uyumlu hale getirilmiştir.

Belirtmek isteriz ki; Kanun, 26. Madde'nin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından halihazırda görülmekte olan iptal davalarının mahkemeler tarafından görülmeye devam edeceğini ve sonuçlandırılacağını hüküm altına almıştır. İşbu Kanun maddesi ile yapılan değişiklikler ve şartlar şu şekildedir:

İptal hâlleri ve iptal talebi

Madde 26- (1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir:

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması.

(* Madde 9- (1)Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.)

b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.

c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması.

(* Madde 32- (1) Garanti markası veya ortak markanın tescili için markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur.)

(2) İlgili kişiler, Kurumdan markanın iptalini isteyebilir.

(3) Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.(4) Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.

(5) İptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez.

(6) İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi hâlinde, sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edilir.

(7) İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Kuruma sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge sunulmasını isteyebilir.

Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir.

Kurum tarafından verilecek olan iptal kabul veya ret kararlarına karşı itiraz mercii Türk Marka ve Patent Kurumu bünyesindeki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (Bundan sonra "YİDK" olarak anılacaktır.) olacaktır. Kanun'un 20. Maddesine göre bu itiraz süresi, kararın bildiriminden itibaren 2 aydır ve karardan zarar gören taraf tarafından yazılı ve gerekçeli olacak şekilde Kurum'a yapılacaktır.

YİDK tarafından incelenip karara bağlanmış olan itirazlar nihai hüküm teşkil edecektir. Bu kararlara karşı YİDK'e tekrardan itirazın itirazı şeklinde bir başvuru yapmak mümkün olmayacaktır. İtiraz üzerine verilecek olan kararlara karşı, Kanun'un 156. Maddesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği uyarınca kararın bildiriminden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açılabilir.

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