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Marka ve patent vekili, fikri mülkiyet unsurlarının gerektiği şekilde korunması adına önemli bir fonksiyon ifa etmektedir. Fikir ürünlerinin korunması, birden çok aşamayı dikkatli şekilde takibini gerektiren uzun, karmaşık ve stratejik bir alandır.

Giriş

Telif hakları ya da fikri haklar olarak da tanımlanan "fikri mülkiyet", kısaca, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi veya manevi hakların bütünü ifade eder. Marka ve Patent Vekili, bu hakların korunması ve geliştirilmesi adına alınacak tedbirlerin önceden ve sürekli olarak desteklenmesine ilişkin hukuki adımları atar.

Fikri mülkiyet nedir?

Bir kişi ya da kuruluşun, sahibi olduğu bir fikir ürününü, istediği şekilde, istediği zamanda ve istediği ölçüde paylaşabilme ve kullanabilme yetisinden ibarettir. Fikri mülkiyet haklarını iki temel alan olarak sınıflandırabiliriz:

öncelikle telif hakları ve telif haklarına bağlı haklar,

ikincisi sınai mülkiyet.

Daha spesifik olarak, fikri mülkiyet haklarının ticari marka, tasarım, faydalı model ve patent haklarını kapsadığı konusunda giderek artan bir konsensus vardır. Kapsamlı bir fikri mülkiyet danışmanlığı, fikri mülkiyet portföyünüzü ve ticari marka gücünüzü genişletmenin yolunu açabilir.

Fikri mülkiyet hakları neleri kapsar?

Fikri ve sınaî mülkiyet haklarının, temel olarak aşağıdaki unsurları kapsadığı kabul edilmektedir:

Fikir-Sanat eserleri

Patent,

Endüstriyel Tasarım,

Coğrafi İşaretler,

Marka,

Aynı doğrultuda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsamaktadır.

Fikri mülkiyet hukuku nedir?

Fikri mülkiyet hukuku, fikri mülkiyet unsurlarının sahiplerinin, haklarının geliştirilmesine dayalı ilke, kriter ve kuralların bütününü kapsar. Fikri mülkiyet kanununun formüle ettiği normları, gereken düzeyde bir fikri mülkiyet danışmanlığı olmadan anlamak, özümsemek ve doğru şekilde uygulamak kolay değildir.

Türkiye'de fikri mülkiyet hangi kanuna tabi?

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 10/1/2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1'nci maddede, Kanunun amacı, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ve geleneksel ürün adlarını kullanarak teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemeye katkıda bulunmak olduğu vurgulanmıştır.

Telif hakkı (copyright) nedir?

Telif hakkı, genel olarak, bireyin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde sahip olduğu kabul edilen haklardır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1'nci maddesinde, Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmek olduğu hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda Kanun'da fikir ve sanat eserleri olarak,

ilim ve edebiyat eserleri,

güzel sanat eserleri,

sinema eserleri,

olarak sayılmıştır.

Marka ve patent vekilinin rolü nedir?

Marka ve patent vekili özellikle aşağıda belirtilen alanlarda bilgi ve tecrübesi ile marka haklarının korunmasında önemli bir rol oynar:

marka sorgulaması yapmak,

Türk Patent ve Marka Kurumuna marka ve patent başvurusu yapmak,

marka ve patent alanında itiraz süreçlerini yürütmek,

Pi Hukuk ve Danışmanlık marka ve patent vekili çalışma grubunun rolü nedir?

Pi Hukuk ve Danışmanlık marka ve patent vekili çalışma grubu, fikri ve sınai mülkiyet alanında, özellikle marka, telif, endüstriyel tasarım, patent, faydalı model ve coğrafi işaret konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Firmamız, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak olan marka başvuruları süreciyle ihtilafların yargı yolu ile çözümlenmesinde gerekli hukuki yardım ve desteği sağlamaktadır.

Büromuz, fikri mülkiyet haklarına ilişkin devir, lisans, temlik ve diğer sözleşmelerin hazırlanması, sulh görüşmelerinin yapılması, fikri mülkiyet haklarından doğan alacak ve tazminat taleplerinde zorunlu arabuluculuk görüşmelerinin yürütülmesi hususlarında müvekkillerine hukuki çözümler sunmaktadır.

Bunun yanında, taklit ve korsan ürünlerden doğan ceza davaları ile bu kapsamdaki arama ve el koyma başvuruları, taklit ürünlerin tespiti ve imhasına dair hukuki süreçlerin ve cezai işlemlerin takibi, hizmetlerimizin bir parçasıdır.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının şirketlerin en büyük malvarlığı unsuru haline geldiği günümüzde, yapılan yatırımların karşılığını alabilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için sektörde bir fikri mülkiyet stratejisinin oluşturulması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, Pi Hukuk ve Danışmanlık, hem müvekkillerin ihtiyaçları ve hedefleri ile uyumlu hem de sektöre uygun stratejiler belirlemekte ve bu stratejilerin yönetilmesi konusunda da hukuki danışmanlık sunmaktayız

Sonuç

Fikri mülkiyet hukuku, birden fazla mevzuatın derinlemesine incelenmesini gerektiren kendine özgü bir hukuk alanıdır. Marka, patent ve diğer fikri mülkiyet haklarını da içine kapsayan bu dinamik alana ilişkin iç hukuk sistemi derinlemesine tahlil edilmelidir. Marka ve patent vekili veya uzmanlarınca sunulacak tam zamanlı bir hukuki yardımın, herhangi bir ihlalin tespiti ve ortadan kaldırılmasında doğru ve zamanında adım atılmasında önemli bir etkisi vardır.

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