Türkiye'nin batı ve güney sahillerinde taklitle mücadele ederken, Türk Rivierası içinde yer alan yerleşim yerlerindeki yasal uygulamaların büyük şehirlerdekinden farklı olabileceğinin de dikkate alınması gerekmektedir. Savcıların bir kısmı taklit ürünlerin üretimini/satışını gösteren faturayı ve/veya diğer somut delilleri sulh ceza hakimliğinden arama ve el koyma kararı talep etmek için yeterli bulurken, bazıları da şikayete konu hedef hakkında polis tespiti yapılmasına karar verebilmektedir. Bir diğer önemli not da sulh ceza hakimliklerinden her durumda arama ve el koyma kararı almak mümkün olmayabilmektedir. Bazı durumlarda, taklit ürünlerin üretimini/satışını gösteren tüm kanıtlara rağmen, hakimler arama ve el koyma taleplerini basit bir gerekçe ile reddedebilmekte ve ret kararı itiraza tabi olabilse de, itirazı inceleyecek olan mahkemenin iş yüküne bağlı olarak itirazın incelenmesi ve karar verilmesi birkaç ay sürebilmektedir. Bu nedenle, şikayet dilekçelerinin sunulacağı zamanın belirlenmesi de oldukça önem arz etmektedir ve Türkiye'nin batı ve güney sahillerine özel güçlü bir strateji oluşturabilmek için, her somut olayın bölgeye, sektöre ve taklitçilerin iş kapasitesine bağlı olarak ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

