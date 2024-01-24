2023 senesine ilişkin başvuru verileri, TÜRKPATENT tarafından yakın zamanda açıklandı. 2023 senesinde en çok coğrafi işaret başvurusu yapan şehirlerimiz ve sayıları da ayrıca belli oldu.

Hatay şehrinden 52 adet coğrafi işaret başvurusu yapıldı ve bu şehrimiz, en çok coğrafi işaret başvurusu yapılan şehrimiz oldu. Hatay şehrimizi, Çorum, Diyarbakır, Çankırı ve Karaman şehirleri takip etti.

2023 senesinde 316 coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bölgeler açısından Karadeniz Bölgesi 162 başvuru ile ilk bölgemiz olurken, İç Anadolu Bölgesi'nden 111 ve Ege Bölgesi'nden 84 adet başvuru yapıldığı görüldü.

Yine bu sene, Çanakkale'nin seçkin lezzetlerinden Ezine Peyniri Avrupa Birliği'nde tescillenerek AB'de tescilli 18. coğrafi işaretimiz oldu. AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, artık Ezine Peyniri'dir. Ezine Peyniri'ne ilişkin coğrafi işaret tescil başvurusu Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 16 Ağustos 2023 tarih ve 2023/C 287/07 sayılı nüshasında yayınlanmış (ilgili Resmi Gazete'ye buradan ulaşabilirsiniz) ve Avrupa Komisyonu tarafından başvurunun onaylandığına ilişkin karar ise 7 Aralık 2023 tarihinde verilmiştir (ilgili karara buradan ulaşabilirsiniz).

Türkiye'de tescilli 45 coğrafi işaretimizin de AB tescil süreci devam etmektedir. AB daha önce Türkiye'den başka başvurulara da coğrafi işaret koruması vermişti. Bu başvurularımız:

Antep Baklavası / Gaziantep Baklavası, Aydın Kestanesi, Aydın İnciri, Bayramiç Beyazı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ve Maraş Tarhanası olmuştur.

Coğrafi işaretler yöresel zenginliklerin nesilden nesile aynı kaliteyi koruyarak taşınmasını sağlarken, bir yandan da farklı kültürlerden insanların birbirlerinin geleneklerini en doğal haliyle deneyimlemesine yardımcı olmaktadır. Ürünün kalitesi ve orijinalliğinin korunduğunun sembolü olan coğrafi işaret amblemi, tüketiciler için de başka bir bölgenin kültür kapısını aralama imkanı sunmaktadır.

Halihazırda Türkiye'den yapılan başvurular arasından AB'de tescilli coğrafi işaret olarak yerlerini alan değerlerimiz, hem ülkemiz topraklarında üretilen güzide ürünlerin AB sınırları içerisinde de menşeinin garanti altına alınmasını, hem de ürünlerimizi tüketen Avrupalı tüketicilerin geleneksel yöntemlerle üretilmiş bir ürüne ulaştığını bilmesini, taklit ve sahte ürünlerden korunmasını sağlamaktadır.

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