Bu rapor, Türk Patent ve Marka Ofisi (TPMK) tarafından gerçekleştirilen idari marka iptalleri, son sahtecilik karşıtı operasyonlar ve güncel önemli olaylar olmak üzere fikri mülkiyet sektöründeki önemli gelişmeleri ele alıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından Markaların İdari İptali:

2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK), marka iptal yetkisini mahkemelerden TPMK'na devretti. Ancak ilgili maddenin yürürlük tarihi 10 Ocak 2024'e kadar ertelendi. TPMK, 20 Ekim 2023 tarihinde "Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük Taslağı" başlıklı taslağı tartışmaya açtı. Sonuç olarak, markaların idari iptal yetkisini düzenleyen SMK'nın 26. maddesi 10 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. KP Law'un bu konudaki analizini buradan bulabilirsiniz.

AB Komisyonu'nun Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Raporu

2023 Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türk Fikri Mülkiyet Hukuku raporu, yasal uyumu vurgulayarak aynı zamanda hakların uygulanmasındaki eksiklikleri ortaya koyuyor. Türkiye'nin Çin'den sonra AB'ye giren sahte malların ikinci büyük kaynak ülkesi olması, Komisyonu hakların uygulanmasındaki eksikliklere ciddiyetle eğilmeye yönlendiriyor. Rapor, daha güçlü uygulama, fikri mülkiyet mahkemelerinde uzmanlık artırılması ve usulsal zorlukların giderilmesi gibi iyileştirme önlemleri tavsiye ediyor. Tüm raporu buradan indirebilirsiniz.

Sahtecilik Haberleri Öne Çıkanlar:

1. Sahte Giyim Operasyonu:

Dünyaca ünlü markaları içeren sahte giyim operasyonu ortaya çıkarıldı ve tahmini değeri 1 milyon Türk Lirası olan koordineli bir operasyona yol açtı. Haber

Başakşehir'de 96.022 Sahte Ayakkabı Ele Geçirildi: İstanbul Başakşehir'de yetkililer 96.022 çift sahte ayakkabıya el koydu. Haber

2. Sahte İlaç Operasyonları:

Üsküdar Operasyonu: Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Üsküdar'da sahte ilaç üretimi, depolama ve satışı yapan işletmelere karşı operasyon başlattı. Baskında hormonlar, Spinal Musküler Atrofi (SMA), kanser ve vitamin takviyeleri için ilaç üreten geçici bir tesis keşfedildi. Tahmini piyasa değeri yaklaşık 200.000 $ olan makinelere el konuldu. Haber

Çok Şehirli Operasyon: Üç şehirde yapılan ortak bir operasyon, kanser ve SMA tedavilerine odaklanan sahte ilaçların ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Haber

3. Sahte Tüketim Malları Operasyonları:

İzmir'de Sahte Motor Yağları Ele Geçirildi: İzmir'de yetkililer sahte motor yağlarına el koydu. Haber

Sahte Parfüm Baskını: Kolluk kuvvetleri sahte parfümlere karşı baskın düzenledi. Haber

Sahte Saç Boyası Üretim Tesisi Ele Geçirildi: Baskın, sahte saç boyası üretim tesisinin ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Haber

4. Sahte Gıda ve İçecek Operasyonları:

Jandarma'nın Sahte Alkol Operasyonu: Jandarma birlikleri sahte alkole karşı operasyon düzenledi. Haber

Şanlıurfa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordine edilen son bir operasyon, sahte zeytinyağı üretim tesisini hedef aldı. Haber

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