Türk Patent ve Marka Kurumuna verilen iptal yetkisi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26. maddesi ile düzenlenmiş olup bu hüküm, yine Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 192/1-a maddesi doğrultusunda yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Türk Patent ve Marka Kurumuna verilen iptal yetkisi yürürlüğe girene kadar iptal yetkisi, geçici 4. maddenin 1. fıkrası uyarınca mahkemelere bırakılmıştır. Kanun'un yayım tarihi olan 10 Ocak 2017 tarihi dikkate alındığında Türk Patent ve Marka Kurumu, iptal yetkisini 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren kullanabilecektir.

Türk Patent ve Marka Kurumu, 10 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26. Maddesiyle, belirli şartlarda markaların iptal edilmesi yetkisine sahip olacaktır. Aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde, markanın iptali Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde talep edilebilecektir. Bu çerçevede:

Türkiye'de markanın, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmaması veya kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilmesi durumunda (SMK 9/1),

Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi durumunda,

Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması durumunda,

Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesine (SMK 32) aykırı kullanımın olması durumunda,

ilgili kişiler Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılabilecek ve markanın iptaline karar verilmesini talep edebileceklerdir.

İptal talebi ilgili markanın sahibine tebliğ edildikten sonra marka sahibinin bir aylık süre içinde, talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Türk Patent ve Marka Kurumuna sunması gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi ve belge talep edebilecek ve dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verecektir.

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