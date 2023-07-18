Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ("BAM") tarafindan 2021 ve 2023 yillarinda Türk Patent ve Marka Kurumu ("TÜRKPATENT") Yeniden Inceleme ve Degerlendirme Kurulu ("YIDK") kararinin iptaline iliskin iki ayri uyusmazlikta ("1. Uyusmazlik" ve "2. Uyusmazlik" olarak anilacaktir) verilen kararlarda, yayima itiraz sürecinde itiraz gerekçelerinden birinin reddedilmesi ve bu gerekçenin reddine karsi yayima itiraz sahibi tarafindan YIDK'ya basvurulmamasi durumunda (karar itiraz sahibinin lehine olsa bile), Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinin ("FSHHM") bu gerekçeyi YIDK kararinin iptali talebi için dikkate almamasi gerektigi sonucuna varilmistir.

BAM'in kararlarina konu olan her iki uyusmazlikta da TÜRKPATENT nezdinde yapilan yayima itirazin, Markalar Dairesi Baskanligi ("MDB") tarafindan ileri sürülen gerekçelerden birine dayanilarak kismen kabul edilmistir ve itiraz sahibince diger gerekçenin/gerekçelerin reddedilmesine karsi YIDK'ya basvurulmamistir. Ancak, MDB kararina karsi basvuru sahibince yapilan itiraz YIDK tarafindan hakli görülerek, MDB karari kaldirilmistir. Itiraz sahibi, ilgili YIDK kararina karsi dava açmis ve yayima itiraz dilekçesinde öne sürülen tüm gerekçelere dayanarak (i) YIDK kararinin iptalini, (ii) dava konusu markanin hükümsüzlügünü talep etmistir. Her iki uyusmazliktaki gelismelere asagidaki tabloda yer verilmistir:

1. Uyusmazlik 2. Uyusmazlik Gerekçeler Karistirilma ihtimali Taninmislik Karistirilma ihtimali Taninmislik Kötüniyet Talepler Markanin kismen hükümsüzlügü YIDK kararinin iptali Markanin hükümsüzlügü YIDK kararinin iptali FSHHM Karari Iptal ve hükümsüzlük talepleri tüm gerekçeler hakli bulunarak kabul edilmistir. Iptal ve hükümsüzlük talepleri taninmislik ve kötüniyet gerekçeleri hakli bulunarak kabul edilmistir. BAM Karari Taninmislik gerekçesini reddeden MDB kararina karsi davaci/itiraz sahibi tarafindan YIDK nezdinde itiraz edilmediginden, FSHHM kararinin hatali oldugu belirtilmistir. Mahkemenin taninmislik gerekçesini yalnizca hükümsüzlük talebi bakimindan dikkate almasi gerektigi, iptal talebi bakimindan taninmislik gerekçesinin kabul edilemeyecegi belirtilmistir. Tarih: 17 Kasim 2021 Kötüniyet gerekçesini reddeden MDB kararina karsi davaci/itiraz sahibi tarafindan YIDK nezdinde itiraz edilmediginden, FSHHM kararinin hatali oldugu belirtilmistir. Mahkemenin kötüniyet gerekçesini yalnizca hükümsüzlük talebi bakimindan dikkate almasi gerektigi, iptal talebi bakimindan kötüniyet gerekçesinin kabul edilemeyecegi belirtilmistir. Tarih: 25 Nisan 2023

Bu iki karardan, BAM'in "TÜRKPATENT nezdindeki idari süreçte itiraz gerekçelerinden birinin reddine karsi herhangi bir itirazda bulunulmamis olmasina ragmen, bu gerekçenin ilgili Kurum kararinin iptali için ileri sürülüp sürülemeyecegi" sorusuna iliskin tutumunu aynen korudugu ve soruya cevabinin olumsuz oldugu anlasilmaktadir. Dolayisiyla TÜRKPATENT tarafindan verilen nihai karar itiraz sahibinin lehine olsa (itiraza konu basvuru itiraz konusu mallar/hizmetler bakimindan reddedilse) dahi bu iddianin (muhtemel/olasi) dava sürecinde dikkate alinmasini garanti etmek adina itiraz sahibinin verilen karara yine de itiraz etmesinin gerekecegi düsünülmektedir. Bir diger deyisle bu degerlendirme, ileri sürülen iddialardan sadece birinin kabul edilmemesi halinde dahi, bu iddianin karar iptali yönünden önemli olmasi veya potansiyel bir davada davanin tümden kabulünün hedeflenmesi halinde itiraz sahibi tarafindan ilgili karara karsi YIDK'ya basvurulmasi gerektigi sonucunu dogurmaktadir.

BAM'in kararlari kendi içinde istikrarli olsa dahi, TÜRKPATENT uygulamasinin farkli oldugunun da altini çizmek gerekmektedir. TÜRKPATENT, gerekçelerden birine dayanarak itirazin kabul edilmesi halinde reddedilen diger gerekçeler bakimindan yapilan itirazlari menfaat yoklugu sebebiyle reddetmektedir -zira basvurunun halihazirda reddedilmis oldugu açiktir. Hatta, bir basvuruya birden çok itiraz edildigi ve basvurunun bunlardan biri uyarinca reddedildigi durumlarda, diger itiraz sahipleri itirazlarinin reddi aleyhine YIDK'ya basvursa dahi, TÜRKPATENT itiraza konu basvurunun (üçüncü bir tarafin itirazi üzerine dahi olsa) en nihayetinde reddedilmis olmasi sebebiyle, itirazi reddedilen taraflarin taleplerini esastan incelemeden konuyla ilgili karar verilmesine yer olmadigini belirtmektedir. Dolayisiyla, TÜRKPATENT'e göre basvuru, itiraz gerekçelerinden birine dayanilarak reddedilmisse, ilgili karara itiraz etmekte bir menfaat bulunmamaktadir.

Bu baglamda, BAM'nin reddedilen bir itiraz gerekçesinin YIDK önüne getirilmedigi için yargilamada dikkate alinmayacagi görüsü yerlesik hale gelirse - ki incelemeye konu istikrarli kararlar isiginda bu muhtemel görünmektedir - TÜRKPATENT'in de yerlesik uygulamasini degistirmesi beklenmektedir. Gerçekten de mevcut durumda, itiraz sahibi sadece reddedilen gerekçeler için YIDK'ya basvurulmasi (MDB karari sonucu itibariyle lehine olsa dahi) ve YIDK kararina karsi olasi bir davada Mahkemenin bu gerekçeyi dikkate almamasi arasinda kalmaktadir.

BAM'in tartisilan bu yaklasimi ilerleyen süreçte daha çok kabul görürse, bu durumun marka hakkinin öne sürülebilirligi ve idari kararlar ile Mahkeme kararlarinin tutarliligi bakimindan olumsuz etki doguracak itiraz ve dava süreçlerine yol açmasi beklenmektedir. Bu yaklasim ayni zamanda her asamada is yükünü büyük oranda artiracaktir.

Böylesi olumsuz etkilere ragmen, her olay kendine özgü kosullar dikkate alinarak degerlendirilmelidir. Nitekim taraflar aleyhlerine bir YIDK kararinin hukuken geçerli kalmasindan kaçinabilecektir. Dolayisiyla itiraz kabul edilmis dahi olsa, (önemli) bir iddianin reddi halinde karara itirazin/dava süreçlerinin baslatilmasinin gerekli olup olmadigi yönünde her olay özelinde güçlü bir strateji belirlenmelidir.

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