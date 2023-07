ARTICLE

ABD'de parodi kullanımlar ifade özgürlüğü ve adil kullanım doktrinleri altında yorumlanmakta ve bu amaçla ortaya çıkan kullanımların marka hakkına tecavüze yol açmayacağı kabul edilmektedir. ABD'de parodi marka uyuşmazlığı ortaya çıktığı zaman, fikir ve sanat eserlerinin telif hakları kapsamında korunması için getirilen The Copyright Law of the United States (ABD Federal Telif Yasası) kuralları "adil kullanım" doktrini altında kıyasen uygulanmaktadır. The Lanham Act (ABD Federal Marka Yasası) ile de uyuşmazlıkların çözümünde ifade özgürlüğü doktrini yer bulmaktadır. Buna göre, parodi kullanımların adil kullanım doktrini altında değerlendirilebilmesi için karıştırılma ihtimali yaratılmaması ve orijinal markanın ayırt edici gücüne (kaynak gösterme fonksiyonuna) zarar verilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra The Federal Trademark Dilution Act'in (ABD Federal Marka Sulandırılması Yasası) 1125. maddesinde parodi kullanımların markanın sulandırılması olarak yorumlanmayacağı belirtilmektedir. Bu düzenlemelerin yanı sıra ABD mahkemeleri, yıllar içinde gelişen içtihatları vesilesiyle, her somut olaya göre, marka sahibinin hakları ile ifade özgürlüğü ve adil kullanım arasında bir denge kurmaktadır.

