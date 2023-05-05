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Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) uzun zamandır beklenen 2022 yılı sınaî mülkiyet hakkı verilerini yayımladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamada 2022 yılında 209.000 üzerinde sınaî mülkiyet hakkı başvurusu yapıldığına ilişkin bilgi paylaşıldı. Bu sayı ile geçtiğimiz yıl, 1994 yılında kurulan TÜRKPATENT'in kuruluşundan bu yana yapılan en fazla başvuruya ev sahipliği yapmış oldu.

Yapılan toplam başvuruların dağılımı da oldukça ilgi çekici. Şöyle ki: 2022 yılında TÜRKPATENT 9 bin 9 patent, 5 bin 502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 endüstriyel tasarım başvurusu kabul etti.

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise, 1994 yılından bu yana ilk kez yerli patent başvuru sayısının yabancı hak sahipleri tarafından yapılan başvuru sayısını geçmesi oldu. Ayrıca, Türkiye'deki toplam patent tescili sayısı son yirmi yılda 46 kat daha artmış oldu. Bu durumun Türkiye'de ve Türk hak sahipleri arasında sınaî hak farkındalığının arttığına işaret olması sebebiyle oldukça önemli ve heyecan verici bir gelişme olduğu ise şüphesiz.

Başvuru sayılarında önemli bir artışın görüldüğü bir başka sınaî mülkiyet hakkı ise coğrafi işaretler oldu. 2022 yılında 291 adet coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Buna 2023 yılının Ocak ayındaki 31 adet başvuru da eklenince, şu ana kadar TÜRKPATENT sicilindeki toplam coğrafi işaret sayısı bin 313'e ulaşmış oldu. Tescilli coğrafi işaret sayısını arttırmanın Türkiye'de uzun zamandır planlar arasında yer aldığı düşünüldüğünde bunun da çok önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.

TÜRKPATENT tarafından yapılan açıklamada hangi şehirlerin sınaî mülkiyet hakkı başvurularında ilk sıralarda yer aldığına ilişkin veriler de paylaşılıyor. Buna göre Istanbul, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularında ilk sırada yer alıyor. Bu şehri, hak türlerine göre değişiklik göstererek, Ankara, Bursa ve İzmir takip ediyor. Coğrafi işaretler bakımından ise en çok başvurunun Konya'dan, sonrasında ise Karaman ve Muğla'dan yapıldığı bildiriliyor.

Bu verilerin Türkiye'deki sınaî hak koruması bakımından olumlu bir tablo oluşturduğu şüphesiz. Ancak, sınaî hak sahipleri için tam korumanın sağlanması bakımından sadece tescil almanın yeterli olmadığını da unutmamak gerekiyor. Tescilin aynı zamanda, etkili bir sınaî mülkiyet hakkı yönetimi ve ihlâl yaratan veya taklitçi üçüncü kişilere karşı hakkın icrası ile de desteklenmesi gerekiyor.

TÜRKPATENT tarafından yapılan açıklamanın tam metnine bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

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