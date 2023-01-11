29.12.2022 tarihinde Elektronik Ticaret Araci Hizmet Saglayici ve Elektronik Ticaret Hizmet Saglayicilar Hakkinda Yönetmelik ("Yönetmelik") Resmî Gazete'de yayimlanmistir. Bu Yönetmelik kapsaminda, etkin ve adil rekabet ortaminin tesis edilmesi ve elektronik ticaretin gelisiminin saglanmasini temin için gerekli görülen usul ve esaslarin belirlenmesi amaçlanmistir.

Yönetmelik'teki önemli degisiklerden biri de "Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakki Ihlali"ni düzenleyen bölümdür. Bu bölümde, "Fikri ve sinai mülkiyet hakki ihlaline yönelik sikâyet basvurusu", "Sikâyet basvurusuna itiraz" ve "Sikâyet basvurusunun sonuçlandirilmasi" hususlari ayri ayri düzenlenmistir. Bu düzenleme ile basta marka haklari olmak üzere tüm fikri ve sinai haklarin korunmasina yönelik hizli sonuç alinabilmesi hedeflenmistir. Bu kapsamda da, fikri ve sinai haklarin ihlaline iliskin bir sikayet oldugunda inceleme olmaksizin ürünü yayimdan kaldirma yükümlülügü ile e-ticaret platformlarinin aktif bir sekilde fikri ve sinai haklarin korunmasinda rol almasi sonucu dogmaktadir.

E-ticaret platformlari Yönetmelik'te "Elektronik Ticaret Araci Hizmet Saglayici" ("ETAHS") kapsaminda kabul edilmistir. Yönetmelik'te ETAHS su sekilde tanimlanmistir: "Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet saglayicilarin mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözlesme yapilmasina ya da siparis verilmesine imkân saglayan araci hizmet saglayici".

Yönetmelik'teki bir diger önemli terim ise "Elektronik Ticaret Hizmet Saglayici"dir ("ETHS") ve su sekilde tanimlanmistir: "Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortaminda mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözlesme yapan ya da siparis alan hizmet saglayici".

Fikri ve sinai haklarin ihlali durumunda yapilacak sikayetin usul ve esaslari ile ETAHS ve ETHS'nin bu süreçteki hak ve yükümlülükleri asagida detaylica açiklanmaktadir.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakki Ihlaline Yönelik Sikâyet:

Yönetmelik'e göre, fikri ve sinai mülkiyet hakki ihlaline yönelik sikâyet basvurusu, dâhili iletisim sistemi, noter veya KEP (kayitli elektronik posta) araciligiyla asagida belirtilen hususlari içerecek sekilde ETAHS'ye yapilabilir:

· Türk Patent ve Marka Kurumunca düzenlenen hak sahipligini gösterir tescil belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanliginca düzenlenen bandrol formu ya da 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamindaki meslek birlikleri bakimindan faaliyet belgesi.

· Sikâyette bulunanin gerçek kisi olmasi halinde adi, soyadi, T.C. kimlik numarasi, adres bilgileri, e-posta adresi ve varsa KEP adresi; tüzel kisi olmasi halinde unvani, adres bilgileri, e-posta adresi, varsa KEP adresi ve vekil sifatiyla sikâyette bulunulmasi halinde vekalet verenin ve vekilin anilan bilgileri ile vekilin temsile yetkili oldugunu gösterir belge.

· Sikâyet konusu ürünün fikri ve sinai mülkiyet hakkini ihlal ettigine dair gerekçe ve deliller.

· Sikâyete konu ürünü gösterir internet adresi.

· Sikâyet basvurusu kapsaminda sunulan bilgi ve belgelerin gerçege aykiri olmasi durumunda basvuru sahibinin dogacak zararlardan sorumlu olduguna dair beyani.

Yönetmelik ile yukarida belirtilen hususlari içermeyen basvurular, ETAHS tarafindan isleme alinmayacak ve eksikler konusunda basvurucu bilgilendirilecektir.

Yukaridaki sartlari saglayan basvurular bakimindan ise ETAHS, sikâyet basvurusunun kendisine ulasmasindan itibaren 48 saat içerisinde sikâyete konu ürünü yayimdan kaldirmali, durumu ETHS'ye ve hak sahibine bildirmelidir. Ayrica, ETHS'ye yapilacak bildirimde, sikâyet basvurusuna itiraz yöntemleri de açiklanmalidir.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakki Ihlaline Yönelik Sikâyete Karsi Itiraz:

Sikayete konu ürünün yayimdan kaldirilmasindan sonra, ETHS'nin bu duruma itiraz etme hakki bulunmaktadir. Yönetmelik ile itirazin, ürünü yayimdan kaldirilan ETHS tarafindan dâhili iletisim sistemi, noter veya KEP araciligiyla ETAHS'ye yapilmasi gerektigi düzenlenmistir. Yönetmelik'e göre sikâyet basvurularina itirazda asagidaki hususlarin yer almasi zorunlu olup ETAHS, asagida belirtilen hususlari içermeyen itiraz basvurularini isleme almayacak ve itiraz sahibini eksiklikler konusunda bilgilendirecektir.

· Itirazda bulunanin adi, soyadi veya unvani ile yetkili temsilci veya vekil sifatiyla itirazda bulunulmasi halinde bunlarin ad ve soyadlari ile temsile yetkili olduklarini gösterir belge,

· Itirazin gerekçeleri, yayimdan kaldirilan ürünün sikâyette bulunanin fikri ve sinai mülkiyet haklarini ihlal etmedigine dair belge ve deliller,

· Ürünün orijinal oldugunu ispatlamaya elverisli fatura veya fatura yerine geçen belgeler, kendisinden baslayarak geriye dogru fikri ve sinai mülkiyet hakki sahibini veya hak sahibinin verdigi yetkiyle ürünü piyasaya sunmus kisileri gösterir sözlesme, sair belge ve deliller,

· Itirazda bulunanin, itiraz basvurusu kapsaminda sunulan bilgi ve belgelerin gerçege aykiri olmasi durumunda dogacak zararlardan sorumlu olduguna dair beyani.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakki Ihlaline Yönelik Sikâyet basvurusunun sonuçlandirilmasi

ETAHS, ETHS tarafindan sunulan itirazi inceleyecektir. ETAHS tarafindan yapilacak inceleme yalnizca ETHS'den temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi ile sinirlidir. ETHS'nin itirazinda hakli oldugu sunulan bilgi ve belgelerden açikça anlasilmasi halinde ETAHS, sikâyete konu ürünü itiraz basvurusunun kendisine ulasmasindan itibaren 24 saat içerisinde yeniden yayimlamali ve durumu hak sahibi ile ETHS'ye gecikmeksizin bildirmelidir.

ETAHS, fikri ve sinai mülkiyet hakki ihlalini ispatlayici yeni belgeler sunulmadikça, ayni ürün ve iddiaya iliskin yeni sikâyet basvurularini isleme almayacak ve bu durumu basvuru sahibine bildirecektir.

Yukarida da bahsedildigi üzere, bu usul olasi fikri ve sinai mülkiyet hakki kayiplarinin daha hizli önüne geçilmesini amaçlamaktadir. Dolayisiyla, kisiler bu düzenlemeler ile cezai veya hukuki yargi yoluna basvurmaktan alikonulamayacaktir. Bu kapsamda, ilgili kisilerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere basvurma haklarinin bulundugu Yönetmelik ile de açikça ifade edilmistir.

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