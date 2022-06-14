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Turkey: Türk Patent Ve Marka Kurumu, Marka Ve Tasarım Araştırma Uygulamalarında Kapsamlı Güncellemeler Yaptı

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Türk Patent ve Marka Kurumu ("TÜRKPATENT") 11 Nisan 2022 tarihli duyurusuyla kurumun çevrimiçi marka ve tasarım araştırma uygulamalarında birtakım güncellemeler yapıldığının bilgisini paylaştı. Bu kapsamda TÜRKPATENT çevrimiçi marka ve tasarım araştırma uygulamalarında aşağıdaki hususlarda güncellemelerde bulundu:

Marka araştırma sonuçlarında, markalara ilişkin TÜRKPATENT tarafından verilen kararların dayanağı olan mevzuat maddeleri ile mutlak ret veya nispi ret incelemeleri uyarınca tanzim edilen kararlara mesnet marka bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.

Marka araştırma sonuçlarında, ilgili marka bakımından eğer mevcutsa rüçhan hakkı bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.

Tasarım araştırma sonuçları bakımından da yine marka da olduğu gibi, ilgili tasarımın rüçhan hakkı bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.

Güncellenen marka ve tasarım araştırma sonuçları ile özellikle uluslararası marka başvuruları ve tescilleri bakımından hem üçüncü kişiler hem de marka sahipleri açısından yaşanan problemlerin önüne geçmeye çalışıldı.

Daha önce yalnızca EPATS üzerinden erişimin mümkün olduğu TÜRKPATENT kararlarına konu mevzuat detayları ile kararlara dayanak marka başvuru ve tescillerine de yapılan güncelleme ile marka araştırma sonuçları üzerinde de erişmek mümkün hâle geldi.

Aynı zamanda, daha önce marka ve tasarımlar bakımından yalnızca WIPO Madrid Monitör gibi uluslararası kuruluşların çevrimiçi platformlarından erişimin mümkün olduğu rüçhan detaylarına TÜRKPATENT nezdinde de erişmek mümkün hâle geldi.

TÜRKPATENT tarafından 11 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan güncellemelere ilişkin duyuruya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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