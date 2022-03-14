2021 yilinin basindan itibaren siklikla duydugumuz Non-Fungible Token'lar (NFT) blockchain (blokzincir) teknolojisini kullanan ve çogunlukla Ethereum blokzincir yapisinda isletilen dijital varliklardir. NFT'ler müzik, sanat, GIF'ler, sanal oyun ögeleri, videolar, karikatürler gibi gerçek dünyadaki somut birçok nesneyi temsil eden dijital degistirilemez ve dönüstürülemez tokenlardir. NFT, teknik anlamda varligin kendisi olmayip, Token ID ve sözlesme adresinin birlesiminden olusan özgün kombinasyonu içerir metaveri dosyasidir.

NFT'ler, kullandigi blokzincir teknolojisi sayesinde dijital bir sertifika/bir kayit defteri gibi fonksiyon göstermesi, böylece islem güvenligi saglamasi, islemlerin dijital ortamda herhangi bir merkezi idare olmaksizin ve hizli yürütülmesine imkan saglamasi ve elde edilen gelirlerin yüksekligi bakimindan sikça tercih edilmektedir.

NFT satin alanlarin ise koleksiyon yapma mantigi ile biricik olan dijital varliga sahip olmak ve yatirim araci olarak kullanmak için NFT satin aldiklarini söylemek mümkündür.

NFT'ler hemen her alanda oldugu gibi marka alaninda da kendine yer edinmeye baslamistir. Nitekim, son zamanlarda basvuru sahiplerinin markalarini tescil ettirmek istedigi ilgili mal ve hizmet siniflarina NFT'leri eklemeye basladigini görmekteyiz. Örnegin; McDonalds yeni yapmis oldugu marka basvurusunun kapsamina "sanat eseri, metin, ses ve video dosyalari ve NFT içeren indirebilir multimedya dosyalari" mallarini eklemistir.1

Bunun yani sira, birçok sirket, NFT'ler bakimindan yükselen talepleri karsilamak ve dijital pazar ve sanal evrenlerde (metaverse) ticari faaliyet gösterebilmek için, markalarini tasiyan sanal ürünlerini NFT olarak satisa sunmaya baslamistir. Örnegin, Gucci2 markali çantalar NFT seklinde olusturulmus , Burberry3 markasinin yer aldigi NFT'ler ise oyun içi ögeler olarak satilmistir.

Marka sahipleri, blokzincire kaydedilen NFT'nin fiziksel ürünlerin kimligini dogrulayan ve islem güvenirligi saglayan bir metaveri dosyasi olmasi nedeniyle taklitle mücadele bakimindan da büyük bir rol oynayacaklarini düsünmektedir.4

Dolayisiyla NFT'ler marka sahipleri bakimindan yeni bir pazar ve taklitle mücadele için güçlü bir araç olarak görülmeye baslanmistir.

Öte yandan, hak sahibi olmayan kisiler tarafindan, marka sahiplerinden izin alinmaksizin olusturulan NFT'ler bakimindan ise çesitli uyusmazliklarin ortaya çikmaya basladigi da görülmektedir.

Hermes ile Mason Rothschild arasinda yasanan uyusmazlik bunlardan biridir. Söz konusu uyusmazlikta Mason Rothschild, Hermes'in dünyaca ünlü Birkin çantalarini, bu konuda yetkisi ve izni olmamasina ragmen NFT'ye dönüstürüp "MetaBirkins" adiyla OpenSea isimli satis platformunda satisa sunmustur.5 Hermes, ilgili kullanimlara karsi sessiz kalmamis, dünyaca ünlü Birkin markalarina dayanarak, marka hakkina tecavüz ve markanin sulandirilmasi gerekçeleriyle Mason Rothschild'e karsi dava açmistir.6 Ilgili dava henüz New York Federal Mahkemesi önünde derdesttir.

Benzer bir diger uyusmazlikta ise, Nike , bir pazar yeri platformu olan StockX'e, satisa sundugu NFT'lerin Nike ürünlerinin ismi ve görselleri ile iliskilendirilmis olmasi nedeniyle marka hakkinin ihlal edildigi gerekçesiyle dava açmistir.7 Nike, ürünlerinin NFT'ye dönüstürülmesi ile ilgili olarak StockX ile bir anlasma yapmadigini, NFT'lerin Nike ile StockX arasinda gerçeklesen bir isbirligi olarak anlasilabilecegini bu durumun ürünlerin mensei bakimindan yaniltici olabilecegini, Nike'in marka haklarindan haksiz yarar saglanabilecegini ve itibarinin haksiz surette zedelenebilecegini iddia etmettedir.8

Henüz süren bu davalardaki gelismeler ilerleyen günlerde marka hukuku ve NFT'lerin iliskisi, NFT'lerin fikri mülkiyet haklari bakimindan ele alinisi ve mevcut fikri mülkiyet düzenlemelerinin henüz yasalarla düzenlenmemis olan ve hizla gelisen bu teknolojiler bakimindan nasil uygulama alani bulacagi konularinda bizlere yol gösterecektir.

Türkiye'de ise henüz NFT ve marka hukuku kaynakli bir uyusmazliga rastlanmamis olup, bu tür dijital varliklara özgülenmis herhangi bir yasal düzenleme de henüz olusturulmamistir. Ancak marka hakki sahipleri Türkiye'de de dünya genelinde oldugu gibi, gelisen bu teknoloji bakimindan stratejilerini nasil olusturacaklari konusunda daha çok belirlilige ihtiyaç duymaktadir.

Bu kapsamda marka tescil basvurulari yapilirken, mal/hizmet listesi kapsamina NFT'lerin de dahil edilmesi bu yönde yasanan belirsizlikleri ortadan kaldirabilir ve marka korumasini açikça bu türden varliklar üzerinde de uygulanabilir kilabilir.

Bunun yani sira, henüz bu türden dijital varliklar için yasal düzenlemelerin yapilmamis oldugu mevcut durumda, en azindan marka hakkini konu edinecek sözlesmeler ve hukuki islemler bakimindan, bu dijital varliklarin da devir, lisans ve diger islemlerde dikkate alinmasi ve kapsama açikça dahil edilmesi faydali olabilecektir.

Footnotes

1 https://hypebeast.com/2022/2/mcdonalds-trademark-applications-enter-the-metaverse-nft-announcement

2 https://www.artnews.com/art-news/market/gucci-nft-auction-christies-1234594632/

3 https://www.coindesk.com/markets/2021/08/04/british-fashion-brand-burberry-releases-first-nfts/

4 https://www.inta.org/perspectives/nfts-brands-and-the-metaverse/

5 https://www.thefashionlaw.com/hermes-names-metabirkins-creator-in-trademark-lawsuit/

6 https://www.jdsupra.com/legalnews/outcome-of-hermes-claim-against-5484924/

7 https://www.theverge.com/2022/2/10/22925252/nike-stockx-shoe-lawsuit-vault-nft-trademark-infringement

8 https://www.retail-insight-network.com/news/nike-stockx-lawsuit/

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