Bu yilki raporumuzda, marka hukuku alaninda geçtigimiz yil içerisinde gerçeklesen marka sahipleri için önemli oldugunu düsündügümüz çesitli konulara odaklaniyoruz.

2020, tüm dünya için oldugu gibi Türkiye için de zor bir yildi. 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk resmi Covid-19 vakasinin raporlanmasiyla yil boyunca ülkemiz, karantinalar, seyahat sinirlamalari ve resmi kurumlara ulasimda zorluklar deneyimledi.

Kisitlamalar nedeniyle yilin ikinci üç ayinda ülkemizde is hayati durma noktasina geldi, ancak Haziran sonrasi hayatimiza giren "yeni normal" kavrami ile birçok sirket Covid-19 pandemisi gölgesinde faaliyet göstermeyi ögrenmek durumunda kaldi.

Bu belge, marka hukuku alaninda geçtigimiz yil içerisinde gerçeklesen marka sahipleri için önemli oldugunu düsündügümüz çesitli konularin bir derlemesidir. Ilk üç makale pandeminin farkli açilardan markalar üzerindeki etkisini ele alirken, diger makaleler farkli konulari içermektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.