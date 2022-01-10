Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile WIPO arasındaki işbirliği sonucunda Türkiye, başvuru sahiplerinin uluslararası marka başvurularını doğrudan Madrid E-filing uygulaması üzerinden yapmalarına imkan veren ülkeler arasında yerini almıştır.

Bu değişiklikten önce, uluslararası marka başvurularının tescili için başvuru formu olan MM2 formunun manuel olarak doldurulması ve işleme alınması için EPATS - TÜRKPATENT'in elektronik başvuru sistemi- aracılığıyla TÜRKPATENT'e yüklenmesi gerekiyordu.

24 Kasım 2021 tarihinde TÜRKPATENT, başvuru sahiplerine ve marka vekillerine yeni sistem hakkında bilgi veren bir webinar düzenlemiştir. Başvuru sahiplerinin ve marka vekillerinin sistemi kullanabilmeleri için WIPO'da bir kullanıcı hesabı oluşturmaları ve doğrudan WIPO tarafından sağlanan bağlantı üzerinden MM2 formunu doldurmaları gerekmektedir.

Sistemin yeterli işlerliğe ulaşması ve etkinliğinin gözlemlenebilmesi amacıyla, uluslararası başvurular geçici olarak hem EPATS üzerinden hem de Madrid E-filing uygulaması yoluyla kabul edilmeye devam edilecektir. Uluslararası marka başvurularının hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmış web tabanlı bir çözüm olan Madrid E-filing, MM2 formunun menşe ofise gönderilmesine alternatif oluşturmaktadır. Ek olarak, Madrid E-filing, başvuru sahiplerine başvuru esnasında doğrulanmış veriler ve basit bir süreç sunmaktadır.

Başvurunun TÜRKPATENT tarafından işleme alınması ile WIPO'ya iletilmesi arasındaki süreç, Madrid E-filing hizmetinin başvuru sahipleri tarafından doğrudan kullanılmasıyla ortadan kalkacağından, başvuruların işlem süresinin kısalması beklenmektedir. Ayrıca başvuru formlarındaki hatalar çevrimiçi araçlar kullanılarak kolaylıkla düzeltilebilecektir.

First published by WTR, in 15.12.2021

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