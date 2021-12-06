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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ("WIPO") tarafından yayımlanan duyuruya göre Birleşik Arap Emirlikleri, Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması'na İlişkin Protokol'e ("Madrid Protokolü") katılım belgesini WIPO'ya gönderdi ve Madrid Sistemi'ne üye ülkeler arasına girdi.

Madrid Sistemi sayesinde marka sahipleri yapacakları tek bir uluslararası başvuru ile markalarını pek çok üye ülke kapsamında koruma altına alabilmektedir. Madrid Sistemi marka sahiplerinin markalarını tescil ettirmek ve tescilin devamını sağlamak için gereken işlemleri yapmalarını kolaylaştırmakla birlikte tek dil ve tek ücret sistemi ile zaman ve paradan da tasarruf etmelerine olanak sağlamaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyeliğiyle birlikte diğer üye ülkelerdeki marka sahipleri, Madrid Sistemi'ne yapacakları tek bir başvuruyla markalarını Birleşik Arap Emirlikleri'nde tescil ettirebilecek. Aynı şekilde, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki marka sahipleri de markalarını tek başvuruyla diğer 124 üye ülkede koruma altına alabilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan sonra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyelerinden protokole katılan üçüncü ülke oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyeliği 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

WIPO tarafından yayımlanan duyuru metnine bu bağlantı dan ulaşabilirsiniz. (Yalnızca İngilizce dilinde ulaşılabilir.)

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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