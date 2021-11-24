Marka Hukukunda İtibar Tazminati  

ÖZET

Marka hakkına tecavüz fiilleriyle hak sahibinin maddi ve manevi bütünlüğünün yanında doğrudan  markanın itibarında da zarar ortaya çıkabileceğini öngören kanun koyucu, maddi ve manevi tazminat talepleri ile birlikte veya onlardan ayrı şekilde istenebilecek itibar kaybı tazminatını açıkça hükme bağlamıştır. Markanın itibarı ile kastedilen, markanın tüketiciler nezdinde oluşturduğu saygınlık, güven duygusu ve  müşterilerin markaya olan rağbetidir. İtibar kaybı tazminatıyla marka imajında ortaya çıkan eksilmenin  telâfi edilmesi amaçlanır. İtibar kaybı tazminatına hükmedilmesinde, tazminatın hukuki niteliği, şartları ve  hesaplanması konuları büyük öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Hakkı,  SMK, İtibar Tazminatı.

GİRİŞ

En basit tanımı ile marka, bir işletmenin  ürün/mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin  ürün/mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan  her nevi isim veya işaretlerdir.

Markanın kendisinden çok tüketicinin zihninde meydana getirdiği çağrışımlarının ön  plana çıktığı görülmektedir. Söz konusu çağrışımlar markanın imajını ifade etmektedir. İşletmeler tarafından, tüketicilere sunulan marka ve  ürünlere birtakım anlamlar yüklenmekte ve bu  şekilde marka ve ürünler tüketicilerin zihninde  belli bir imajla özdeşleşmektedir. Bunun sonucu  olarak, işletmeler rakiplerinden farklılaşabilmekte, tüketicilerle kurmuş oldukları iletişim  sonucunda söz konusu markanın belli bir değere sahiplik etmesini sağlamaktadır.

Marka hakkı, sahibinin mal varlığı değerleri  arasında yer alan, hukuk düzeni tarafından korunan ve marka sahibine yararlanma hakkı sağlayan mutlak haklardandır.

 Tescil edilen bir markada tescille birlikte marka hakkı sahibi lehine  öncelikle markayı tekel olarak kullanma hakkı  doğar. Marka, tescil edildiği mal ve hizmetlerle  sınırlı olmak kaydıyla sahibine münhasır kullanma yetkisi ve markasının başkası tarafından  kullanılmasını ve tescilini önleme yetkisi verir.

Ticari hayat akışında marka hakkı ile korunan ürün/hizmetlerin kötü kullanımı, üretimi  veya uygun olmayan şekilde piyasaya sürülmesi neticesinde markaların saygınlığı ve güvenilirliği zarara uğrayabilmekte; fiili zarar, yoksun  kalınan kazanç ve itibar kaybı gibi zararlar ortaya çıkabilmektedir.

İtibar kaybı, markanın müşteriler nezdinde  kazandığı saygınlık ve güvenin kaybıdır. Dolayısıyla markanın kaybettiği itibarı karşılığı  ödenecek tazminatın, markanın piyasada kaybettiği güven ve saygınlığın, öz değerinin karşılığı olduğu unutulmamalıdır.

I. İTİBAR KAYBI TAZMİNATI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI

Marka itibarının kaybı, hukuka aykırı bir fiil  ile kusurlu şekilde bir başka kişinin mal varlığı  değerine tecavüz sonucu oluşan zarar olduğundan burada esas itibarıyla haksız fiil sorumluğunun ve kusur sorumluluğunun ortaya çıktığı ifade edilmelidir. Bu esastan hareketle itibar kaybı  tazminatının talep edilebilmesi için öncelikle  haksız fiil sorumluluğunun kurucu unsurlarının  varlığı gerekli görülmektedir. Haksız fiilin unsurları hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve uygun  illiyet bağı şeklinde sıralanabilir.

Marka Hukukunda İtibar Tazminati  

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