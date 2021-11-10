UGG markasinin sahibi olan Deckers, 14. siniftaki UGG WATCH marka basvurusuna itiraz etmistir.

YIDK mallarin düsük seviyedeki benzerligine ragmen karistirilma ihtimalinin dogacagini belirtmistir.

YIDK taninmis marka siciline halen dikkate deger bir önem vermektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu ("TÜRKPATENT") Yeniden Inceleme ve Degerlendirme Kurulu ("YIDK"), asagida incelenecek olan kararinda "UGG" ve "UGG WATCH" markalari arasindaki karistirilma ihtimalini degerlendirirken birbirine baglilik prensibini uygulamistir ve "UGG" markasinin taninmis marka kaydini dikkate almistir.

Olayin geçmisi

TÜRKPATENT nezdinde 14. siniftaki "Kuyumculuk esyalari (taklitleri dahil); altinlar, mücevherler, kiymetli taslar ve bunlardan mamul takilar, kol dügmeleri, kravat igneleri, degerli metalden heykeller ve biblolar. Saatler ve zaman ölçme cihazlari (kronometreler ve parçalari, saat kordonlari dahil). Degerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Tespihler." mallarinda tescil edilmek üzere "UGG WATCH" markasi için basvuruda bulunulmustur.

Deckers Outdoor Corporation bahsi geçen basvurunun yayinina karsi çesitli "UGG" markalari uyarinca TÜRKPATENT nezdinde itiraz etmistir. Itiraz 6769 Sayili Sinai Mülkiyet Kanunu'nda ("SMK") düzenlenen asagidaki kanun hükümlerine dayandirilmistir:

Markalar arasindaki karistirilma ihtimali (SMK'nin 6/1 maddesi),

Deckers'in UGG markasi üzerindeki gerçek hak sahipligi (SMK'nin 6/3 maddesi),

UGG markasinin Paris Sözlesmesi uyarinca ve Türkiye'deki taninmisligi (SMK'nin 6/4 ve 6/5 maddeleri),

Basvurunun kötü niyetli olarak yapilmis olmasi (SMK'nin 6/9 maddesi).

TÜRKPATENT Markalar Dairesi Baskanligi ("MDB") yayina itirazi kismen "Kuyumculuk esyalari (taklitleri dahil); altinlar, mücevherler, kiymetli taslar ve bunlardan mamul takilar, kol dügmeleri, kravat igneleri, degerli metalden heykeller ve biblolar. Saatler ve zaman ölçme cihazlari (kronometreler ve parçalari, saat kordonlari dahil)." mallari açisindan kabul etmistir. Kararda, anilan mallar açisindan markalar arasinda karistirilma ihtimali bulundugu, itiraza gerekçe gösterilen markalarin Türkiye'de ulastigi taninmislik düzeyi sebebiyle haksiz bir yararin saglanabilecegi, markanin itibarinin zarara görebilecegi veya ayirt edici karakterinin zedelenebilecegi belirtilmistir. Her iki tarafin itirazin kismen kabulü yönündeki MDB kararina itiraz etmesi üzerine uyusmazlik YIDK önüne gelmistir.

YIDK kararinin detaylari

YIDK, taraflarin iddialarini incelemeden önce birbirine baglilik prensibine atif yaparak mal ve hizmetlerin benzerlik derecesinin düsüklügünün markalarinin benzerlik derecesinin yüksekligiyle telafi edilebilecegini veya tam tersinin geçerli olabilecegini belirtmistir. Devaminda, basvuru sahibinin itirazini incelemistir ve "UGG" ibaresinin taraf markalarinda esas ve ayirt edici unsur olarak kullanildigini belirtmistir. Bu nedenle markalarin ayniyete varacak düzeyde benzer oldugunu, markalar arasinda karistirilma ihtimali bulundugunu degerlendirerek basvuru sahibinin MDB kararina karsi itirazini reddetmistir. YIDK bu degerlendirmesinde "UGG" markasina ait taninmis marka kaydinin varligina ve mallar arasinda düsük düzeyde benzerlik bulunmasina dikkate almistir.

Deckers'in itirazina iliskin olarak ise YIDK, "UGG" markalarinin taninmis marka kaydinin varligini da dikkate alarak markalarin ayniyete yakin benzerliginin mallar arasindaki düsük düzeyde benzerligi telafi ettigini belirtmistir.

Sonuç olarak YIDK, Deckers'in itirazini kabul ederek "UGG WATCH" markasinin tümden reddine karar vermistir. YIDK kararina karsi basvuru sahibi tarafindan süresi içinde yetkili Mahkeme nezdinde iptal davasi açilmadigindan, karar kesinlesmistir.

Degerlendirme

TÜRKPATENT kararlarinin çogunda birbirine baglilik prensibine degerlendirmede dikkate aldigi genel kriterler arasinda atif yapmaktadir ve bu prensibi oldukça dar bir yorumla uygulamaktadir. Ne var ki, degerlendirme konusu kararda TÜRKPATENT, MDB karari kapsami disinda kalan mallar ("Degerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Tespihler") bakimindan benzerlik görece düsük olsa da markalarin yüksek benzerligini dikkate alarak açikça bu prensibi uygulamistir.

Ayrica karardan, YIDK'nin taninmis marka siciline kayitli markalara dikkate deger bir önem vermeye devam ettigi anlasilmaktadir. Ancak Yargitay'in 05 Subat 2020 tarihli, E. 2019/2980, K. 2020/991 sayili kararinda TÜRKPATENT'in mevcut kanuni düzenlemeler uyarinca TÜRKPATENT'in markalarin taninmislik niteligine haiz olup olmadigi konusunda inceleme yaparak bu nitelikte gördükleri markalar bir sicil olusturma yetkisinin bulunmadigini, ayrica markanin taninmisligi hususunun her somut olay bazinda irdelenmesi gerektigini belirten bir karari bulunmaktadir. Bu karardan sonra taninmis marka sicilinin akibetinin ne olacagi hala tartisilmaktadir.

Incelenen YIDK karari, TÜRKPATENT'in karistirilma ihtimalini degerlendirirken taninmis marka kaydini dikkate almaya devam ettigini göstermektedir. Ilerleyen süreçte TÜRKPATENT Yargitay'in karari uyarinca karistirilma ihtimali kapsaminda taninmis markalara iliskin degerlendirmesini bütünüyle degistirebilecektir.

First published by WTR, in 06.09.2021

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