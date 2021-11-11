Türkiye Reklam Kurulu ("Kurul") "Alp Elektrik Teknik" unvanli isletmenin tabelasi üzerinde yer alan tanitimlara iliskin yaptigi degerlendirme neticesinde, tabelada farkli markalara ait logo ve unsurlarin kullanilmasi yönündeki tanitimin tüketici nezdinde yetkili temsilci izlenimi yaratmasi sebebiyle reklamlari durdurma cezasi verilmesine karar vermistir. Bu tanitimin, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmis markalarin, marka sahipleriyle herhangi bir sözlesmesel iliski olmaksizin kullanilmasi haksiz ticari uygulama olarak da nitelendirilmis olup tanitim marka hukuku bakimindan ayrica bir degerlendirmeye tabi tutulmamistir.

Kararin tam metnine bu baglantidan, 4 Mayis 2021 tarihli 309 sayili Reklam Kurulu Toplantisi Basin Bülteni'nden ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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