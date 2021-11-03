Avrupa Birligi Mahkemesi ("Mahkeme"), Avrupa Birligi Fikri Mülkiyet Ofisi ("EUIPO") nezdinde gazli içecek içeren bir kutunun açilma sesi ve akabinde gelen köpürme sesinden olusan basvurunun, basvuru kapsamindaki mallar açisindan ayirt edici olmadigini degerlendirdi.

Ilgili kararda Mahkeme, diger marka türlerine yönelik içtihatlara da atifta bulunarak; (i) dava konusu ses markasinin ayirt ediciligi ve (ii) tescile konu edilen sesin tüketiciler tarafindan marka olarak algilanip algilanmadigi hususlari açisindan bir degerlendirmede bulundu.

Mahkeme'nin kararina yönelik detaylar asagidaki gibidir:

Ses markalarina yönelik degerlendirme kriterleri diger marka türlerinden farkli olmayip, tescil için basvuru konusu sesin tüketiciler tarafindan herhangi bir ek ögeye ihtiyaç duymadan marka olarak algilanabilmesi gerekmektedir.

Sesin, tescile konu edilen mallar bakimindan teknik ve islevsel bir unsur olarak degil ticari kaynak gösteren bir isaret olarak algilanmasi gerekmektedir.

Teneke bir kutunun veya sisenin açilma sesi, içeceklerin tüketilmesi için bir gereklilik olarak teknik ve islevsel bir unsurdur. Marka basvurusunun içerdigi köpürme sesi de sesin tüketiciler tarafindan içecekler ile iliskilendirilmesini saglayacaktir. Ancak bu unsurlar markanin, diger içecek ürünlerinden farklilasmasi açisindan yeterli degildir.

Dolayisiyla marka basvurusu ilgili mallar bakimindan ayirt edici ve ticari kaynak gösteren bir isaret olarak algilanmamaktadir.

Yukarida gerekçeler kapsaminda Mahkeme, dava konusu ses markasinin ilgili mallar bakimindan ayirt edici olmadigi ve marka basvurusunun kaynak gösterme fonksiyonunun bulunmadigi sonucuna varmistir.

7 Temmuz 2021 tarihli ve T-668/19 sayili kararin kisa özetine bu baglanti üzerinden ulasabilirsiniz. (Yalnizca Ingilizce)

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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