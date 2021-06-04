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European Union: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, Fikri Mülkiyet Kayıtlarının Gerçek Zamanlı Olarak Güvenli İletimini Sağlayan Avrupa'nın İlk Blok Zincir Platformunu Hayata Geçirdi

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Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ("EUIPO"), Dijital Dönüşüm programının bir parçası olarak, 27 Nisan 2021 tarihinde fikri mülkiyet kayıtlarının gerçek zamanlı olarak güvenli iletimini sağlayan Avrupa'nın ilk blok zincir platformunun ("Platform") kurulduğunu duyurdu.

Platform, TMview ve DesignView aracılığıyla erişilebilen 62 milyon marka ve 17 milyon tasarım tescilinin güncel kayıtlarına gerçek zamanlı erişim sunmaktadır.

EUIPO ayrıca taklitle mücadele için merkeziyetsiz blok zincir tanımlama platformunu da hayata geçireceğini duyurmuştu.

İlgili duyuruya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. (Sadece İngilizce)

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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