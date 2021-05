ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Söz konusu başvuruya yayınlanmasının akabinde toplam 17 itiraz gelmiştir. Bu itiraz sahipleri sırasıyla şu şekilde listelenmektedir: Dairy Australia (Avustralya); Ortak Gıda Adları Konsorsiyumu (Amerika Birleşik Devletleri); Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık); Süt ve Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti); Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti); Fatma GARANTİ (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti); Süt İmalatçıları Birliği (SUIB) (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti); Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti); Kıbrıs Türk Ticaret Odası (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti); Navimar Food Gıda İmalatı ve Gıda (Türkiye); DM Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (Türkiye); Avunduk İthalat İhracat Gıda ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (Türkiye); UTCO Trading Company - WLL - (Kuveyt); Yeni Zelanda Süt Şirketleri Derneği (DCANZ) ve Yeni Zelanda Uzman Peynir Üreticileri Birliği (Yeni Zelanda); Dr Nutrition (Birleşik Arap Emirlikleri) ve FFF Fine Foods Pty Ltd (Avustralya).

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from Turkey

Country In Focus: The United States Of America Marks & Clerk The US has for a long time been one of the biggest generators of intellectual property owing to the significant strength and output of its economy, as well as highly developed research & development, legal, and ...

Linking And Framing - When Does It Infringe Copyright? Stevens & Bolton Most people are aware that copying and pasting content from a third party website without permission infringes copyright in that content.

How To Prove 'Passing Off' Gowling WLG 'Passing off' does not have a statutory basis and doesn't need to be registered to be effective.

The Difference Between Trade Marks, Patents, Copyright And Designs Dehns The term intellectual property (IP) refers to a variety of different types of legal rights.

COVID-19 And Its Effects On Intellectual Property GTG Advocates The effects of the COVID-19 pandemic have been felt worldwide and across all business sectors.