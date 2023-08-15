Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi uygulamasına giriş güvenliğini artırmak amacıyla sms onay kodu gönderilmeye başlanılacaktır. Bu kapsamda kullanıcı giriş ekranından sonra sisteme kayıtlı cep telefonuna onay kodu içeren sms gönderilmektedir. Söz konusu kodun açılan ekrana yazılmasından sonra programa erişim sağlanılabilecektir.
Uygulamanın başlayacağı 04 Eylül 2023 tarihine kadar kullanıcıların https://www.turkiye.gov.tr/sgk-cep-telefonu-bilgisi-beyan linkinden cep telefonlarını Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Bilgilendirme sistemine kaydetmeleri / kayıtlı numaralarının doğruluğunu kontrol etmeleri uygulamaya sorunsuz giriş yapabilmeleri açısından önem taşımaktadır.
Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
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