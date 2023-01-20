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-Elektronik Ticaret'in Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Yapılan Önemli Değişikliklerin ardından Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'e göre güncellenmiş versiyon-

Bilindiği gibi 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete'de, çevrim içi ortamda pazar yeri işleten ve gerek bu pazar yerlerinde gerek kendi internet sitelerinde satış yapan kişiler yönünden çok önemli yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da ("Kanun") yapılan değişiklikler ("Kanun Değişikliği") yayımlanmıştı.

Kanun Değişikliği ile getirilen değişikliklerin detaylandırılmasını amaçlayan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") de 29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Gerek Kanun Değişikliği gerekse Yönetmelik tarafından getirilen bu değişikliklerden önemli bulduklarımızı aşağıda A. Yönetici Özeti ve B. Detaylı Açıklamalar bölümlerinde tek bir bilgi notu içerisinde sizler için özetledik ve Yönetmelik ile gelen yeni değişiklikleri kırmızı ile işaretledik. Ayrıca aslında eski yönetmelikte yer alan fakat yeni yönetmelikte de aynı şekilde düzenlenmiş konuları da kırmızı ile işaretleme yoluna gittik. Zira eski yönetmelik biraz atıl kalmış bir yönetmelik kabul edilebileceği için yeni yönetmelikte yer alan Kanun'a ek düzenlemelerin de belirtilmesini amaçladık.

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