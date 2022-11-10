Basin Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ("Degisiklik Kanunu") 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlandi.

Degisiklik Kanunu, 5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu'na ("Elektronik Haberlesme Kanunu") önemli degisiklikler getirerek "sebekeler üstü hizmet"i, "Internet erisimine sahip abone ve kullanicilara, isletmecilerden veya saglanan internet hizmetinden bagimsiz olarak kamuya açik bir yazilim vasitasi ile sunulan; sesli, yazili, görsel iletisim kapsamindaki kisiler arasi elektronik haberlesme hizmetleri" olarak tanimlamaktadir.

Degisikliklerle birlikte sebekeler üstü hizmet saglayicilar, Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu'ndan ("Kurum") yetki almasi gereken hizmet saglayicilar arasinda yer almaktadir.

Ek olarak, sebekeler üstü hizmet saglayicilarin, faaliyetlerini Türkiye'de, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited sirket olarak kurulmus tam yetkili temsilcileri araciligiyla yürütecegi de düzenlenmektedir.

Ayrica, sunulan sebekeler üstü hizmetin niteligine bagli olarak sebekeler üstü hizmet saglayicilar, Elektronik Haberlesme Kanunu kapsaminda düzenlenen hak ve yükümlülükler bakimindan "isletmeci" olarak kabul edilecektir.

Bununla birlikte, Degisiklik Kanunu'yla getirilen düzenleme ile, sebekeler üstü hizmet saglayicilar tarafindan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda Kurum;

Sebekeler üstü hizmetlerin kullanicilara sunulmasini engellemek için her türlü önlemi alabilir;

Düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan sebekeler üstü hizmet saglayicilara 1.000.000 Türk Lirasindan 30.000.000 Türk Lirasina kadar idari para cezasi verebilir;

Idari para cezasini süresinde ödemeyen ve Kurumca yapilacak bildirimden itibaren alti ay içerisinde Kurum düzenlemelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan sebekeler üstü hizmet saglayicisinin internet trafigi bant genisliginin %95'ine kadar daraltilmasina veya ilgili uygulama/internet sitesine erisimin engellenmesine karar verebilir.

Sebekeler üstü hizmetlere yönelik bu düzenleme oldukça genis olmakla birlikte yetkilendirme türleri ile yetkilendirme adimlarina iliskin detaylar henüz yayimlanmamistir. Sebekeler üstü hizmetler kapsaminda yetkilendirme ile ilgili detaylarin önümüzdeki günlerde Kurum tarafindan duyurulmasi beklenmektedir.

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