Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu ("BTK"), Elektronik Haberlesme Sektörüne Iliskin Tüketici Haklari Yönetmeligi'ne oldukça kapsamli degisiklikler getirmistir. Abonelik sözlesmelerinin kurulmasi, içerigi, uygulanmasi, hizmetlerin kisitlanmasi ve durdurulmasi ile tüketicilerin bilgilendirilmesine iliskin degisiklikler baslica yenilikler arasindadir.

Yeni Gelisme

BTK tarafindan hazirlanan Elektronik Haberlesme Sektörüne Iliskin Tüketici Haklari Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 18 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlandi. Yönetmelik ile (i) elektronik haberlesme sektöründe tüketicilerin bilgilendirilmesi, (ii) abonelik sözlesmelerinin kurulmasi, içerigi ve uygulanmasi, (iii) tarife ve kampanyalar ile (iv) hizmetlerin kisitlanmasi, durdurulmasi ve feshine iliskin düzenlemelerde önemli degisiklikler yapilmistir. Yönetmelik'in 1., 2., 4., 7., 12., 13., 15. ve 16. maddeleri 1 Mart 2022 tarihinde; diger maddeleri ise 31 Aralik 2022 tarihinde yürürlüge girecektir.

Yönetmelik'e buradan ulasabilirsiniz.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Tüketicilerin bilgilendirilmesi

Yönetmelik uyarinca isletmeciler, tüketicileri, kayitli olduklari tarife kapsaminda olmayan kisiler ile gerçeklestirdikleri aramalar için yansitilacak ücret hakkinda ücretsiz olarak ve anons seklinde bilgilendirecektir.

Elektronik haberlesme hizmeti alacak kisiler e-Devlet üzerinden isletme tekliflerini karsilastirabilecektir.

Taahhütlü aboneliklerde isletmeciler, tüketiciye yazili olarak veya elektronik ortamda taahhüt süresi, ortalama aylik ücret ve cayma bedeli gibi unsurlari içeren kolay anlasilabilir, bir sayfalik özet sunacaktir.

Abonelik sözlesmelerinin kurulusu, içerigi ve uygulanmasi

Abonelik sözlesmeleri yazili olarak veya Elektronik Haberlesme Sektöründe Basvuru Sahibinin Kimliginin Dogrulanma Süreci Hakkinda Yönetmelik uyarinca kimlik dogrulamasi yapilarak elektronik ortamda kurulabilecektir. Yönetmelik'te ayrica, isletmecinin sözlesme kurulurken isteyebilecegi belge türleri detaylandirilmistir. Yönetmelik uyarinca Elektronik Haberlesme Sektöründe Basvuru Sahibinin Kimliginin Dogrulanma Süreci Hakkinda Yönetmelik çerçevesinde e-Devlet üzerinden kimlik numarasi ile yapilan kimlik dogrulama gibi bazi islemlerde kimlik veya muadilinin saglandigi kabul edilmistir.

Isletmeciler abonelik sözlesmesinin kurulmasi için gerekli bilgi ve belgeleri abonelik sona erdikten sonra 30 yil süreyle saklamak zorundadir.

Aboneler, rehber hizmetleri kapsaminda yer verilen bilgileri hususunda bilgilendirilecek ve buna iliskin tercihlerinde degisiklik yapabilecektir.

Isletmeci, sözlesmenin kolay anlasilabilir bir sayfalik özetini tüketiciye yazili olarak veya elektronik ortamda sunacak ve bu özette hizmet türü, tarife adi ve aylik ücret gibi sözlesmeye iliskin bilgilere yer verecektir.

Isletmeci, abonelerine; müsteri hizmetleri, kisa mesaj, mobil uygulama ve SIM menü gibi yöntemler araciligiyla aboneden alinan beyan kayitlarina çevrimiçi islem merkezinden erisim saglayacaktir.

Elektronik ortam veya kisa mesaj ile gönderilen faturalara iliskin usul Yönetmelik'te düzenlenmis olup fatura, tüketicilerin farkli bir gönderim yolu tercihi olmamasi halinde kisa mesaj ile gönderilecektir.

Tarife ve kampanyalar

Isletmeciler, tarifeleri her mecrada ayni ve kendine özgü bir isimle yayimlayarak internet sayfasinda tarifenin adi ve geçerlilik süresini belirterek bilgi verecektir.

Abone onayi gerektiren islemlerde onaylar birlestirilmeyecek ve ayri ayri alinacaktir. Yurtdisi arama ve dolasim paketleri hariç; bir sözlesme, taahhüt, tarife veya kampanya kabulü diger islemlere yönelik onay sayilmayacaktir. Aboneye indirim veya ek fayda saglanarak islem onayi talep edilebilecektir.

Hizmetlerin kisitlanmasi, durdurulmasi ve feshi

Isletmeci, hizmet kullaniminin alisilmisin çok üzerinde olmasi veya faturalarin vadesinde ödenmemesi halinde hizmeti Yönetmelik'te gösterilen sekilde kisitlayabilir veya durdurabilir.

Isletmeci kisitlama ve durdurmanin gerekçesi, taahhütname tarihlerine etkisi, hat kapama ve yeniden açma ücreti ve kisitlama veya durdurmanin sona erme zaman ve sartlari hakkinda tüketicileri bilgilendirecektir.

Aboneler, sözlesme fesih taleplerini e-Devlet, çevrimiçi islem merkezi, KEP ile basvuru ve müsteri hizmetleri araciligiyla iletebilecektir. Ek olarak, isletmeciler, aboneyi son faturanin süresinde ödenmemesi halinde yasal takip baslatilabilecegine hususunda bilgilendirecektir.

Sonuç

Yönetmelik ile elektronik haberlesme hizmetlerine iliskin düzenlemelerde önemli degisiklikler yapilmistir. Isletmecilerin, söz konusu degisiklikleri yakindan takip etmesi ve yürürlük tarihine kadar uyum konusunda gerekli çalismalari yapmasi gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.