Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu ("BTK") tarafindan 18 Ocak 2022 tarihinde 31723 sayili Resmi Gazete'de Elektronik Haberlesme Sektörüne Iliskin Tüketici Haklari Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Güncel Yönetmelik") 1 yayimlanmistir.

Elektronik haberlesme sektöründe tüketici hak ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esaslari belirlemek amaciyla 28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Elektronik Haberlesme Sektörüne Iliskin Tüketici Haklari Yönetmeliginde ("Yönetmelik")2 yapilan degisiklikleri içeren isbu Güncel Yönetmelik kapsamindaki elestirilen ve tüketicilerin magduriyetini önlemeye yönelik önemli hususlar asagida bilginize sunulmaktadir.

Yönetmeligin 5. maddesinde gerçeklestirilen degisiklik ile elektronik haberlesme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin asgari haklarina elektronik haberlesme abone bilgilerinin kamuya açik rehberlerde yer alip yer almamasi da eklenmistir. (Güncel Yönetmelik 2. Madde)

Elektronik haberlesme hizmetinden faydalanmak isteyen kisilerin, e-Devlet kapisi üzerinden sorgulama yaparak isletmeci tekliflerini karsilastirabilmelerine BTK tarafindan belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde imkan saglanmistir. Bu kapsamda Kurul tüketicilerin sabit telefon, cep telefonu aboneligi gibi abonelikleri kiyaslayabilecekleri bir altyapi hazirlayacaktir. (Güncel Yönetmelik 3. Madde)

Ilgili Güncel Yönetmelik kapsaminda yapilan bir diger degisiklik ise; abonelik sözlesmesinin kurulusu ve içerigine yöneliktir. Abonelik sözlesmeleri, yazili olarak veya Kimlik Dogrulama Yönetmeligi3 hükümlerine göre kimlik dogrulamasi yapilarak elektronik ortamda kurulabilecektir. Abonelik sözlesmelerinin elektronik ortamda kurulmasi halinde, isletmeci tarafindan Kimlik Dogrulama Yönetmeliginin 9. maddesinin üçüncü fikrasi çerçevesinde islem belgesi basvuru sahibine gönderilmeden hizmet sunumuna ve ücret tahakkukuna baslanilamayacaktir. BTK abonelik sözlesmeleri ile ilgili isletmecilere ilave yükümlülükler getirebilecektir. (Güncel Yönetmelik 4. Madde)

Yönetmeligin 8. maddesine eklenen hükümle; mobil haberlesme hizmeti sunan isletmecide, abone adina birden fazla abonelik sözlesmesinin bulunmasi halinde, abonenin söz konusu sözlesmelere kayitli hatlardan birisini diger hatlarindan gerçeklestirilecek tarife degisikligi, ek paket satin alinmasi ve benzeri tüm abonelik islemleri için tek yetkili hat olarak belirleyebilmesine isletmeci tarafindan imkan taninacaktir. Bununla birlikte; yetkili hattin abonelik sözlesmesinin feshedilmesi halinde diger hatlarin yetkili hat tarafindan yönetilme yetkisi son bulacaktir. Ilgili maddenin yürürlüge girdigi tarihi takip eden üç ay içinde, ayni isletmecide birden fazla hatta sahip olan abonelere ilgili fikrayla taninan imkana iliskin kisa mesaj yoluyla bilgilendirme yapilacaktir. (Güncel Yönetmelik 8. Madde)

Yönetmeligin 12. maddesine eklenen hususlar kapsaminda; isletmecinin taahhüt alinmadan önce ayri bir sayfa olarak kolay ve anlasilir bir taahhüt özetini tüketicinin bilgilendirilmesini teminen ispatlanabilir bir sekilde tüketiciye sunacagi ve isletmeci ile abone arasinda belirlenen taahhüt süresinin yirmi dört ayi geçemeyecegi düzenlenmistir. Bu kapsamda azami ve asgari cayma bedelinin ilgili özette belirtilmesi gerektigi düzenlenmistir. (Güncel Yönetmelik 9. madde)

Yönetmeligin 12. maddesine eklenen düzenleme ile internet erisim hizmetlerinde sözlesme özetinde yer alan ilgili adreste sunulacak hizmete iliskin duyurulan veri hizlari da dikkate alinarak BTK tarafindan belirlenecek Adrese Dayali Internet Hiz Ölçümlerine Iliskin düzenlemelerde tespit edilen kriterlerin saglanamamasi halinde; abone tarafindan cihazin kalan bedeli hariç herhangi bir cayma bedeli ödenmeksizin taahhütlü abonelik feshedilebilecektir. (Güncel Yönetmelik 9. Madde)

Yönetmeligin 23. Maddesinde yapilan degisiklik kapsaminda abonelerin her zaman ücretsiz olarak aboneliklerini sonlandirabilecekleri ve bu fesih taleplerini i. yetkili temsilcisine yazili olarak, ii. faks numarasina gönderi vasitasiyla, iii. elektronik imza vasitasiyla, iv. e-devlet vasitasiyla, v. çevrimiçi islem merkezini kullanarak, vi. isletmecide kayitli elektronik posta adresini kullanarak, vii. müsteri hizmetlerini kullanarak veya viii. BTK tarafindan belirlenecek baska bir vasitayla fesih talebi iletilebilecektir. Yine ayni hükme eklenen hususla ilgili olarak bakiye alacaklar en geç fesih tarihinden itibaren 4 ay içerisinde tüketiciye iletilmesi gerekmektedir. (Güncel Yönetmelik 12. Madde)

Güncel Yönetmeligin 1., 2., 4., 7., 12., 13., 15. ve 16. maddeleri 01.03.2022 tarihinde, diger hükümleri ise 31.12.2022 tarihinde yürürlüge girecektir.

Footnotes

1 18 Ocak 2022 tarih ve 31723 Sayili Resmi Gazete. Asagida yer alan linkten 18 Ocak 2022 tarihinde erisim saglanmistir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-3.htm

2 26 Haziran 2021 tarih ve 31523 Sayili Resmi Gazete. Asagida yer alan linkten 18 Ocak 2022 tarihinde erisim saglanmistir:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210626-21.htm

3 26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Elektronik Haberlesme Sektöründe Basvuru Sahibinin Kimliginin Dogrulanma Süreci Hakkinda Yönetmelik. Asagida yer alan linkten 18 Ocak 2022 tarihinde erisim saglanmistir: