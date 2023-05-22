Cumhurbaskani tarafindan 9/8/2023 tarihinde ve 6652 sayili Karar ile, Ar-Ge ve Tasarim Merkezlerinde yararlanilan ilave Ar-Ge indirimi kapsaminda belirtilen göstergelere Tasarim Merkez'leri ile dogrudan ilgili göstergeler açik bir sekilde eklenmistir.

4691 sayili Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayili Arastirma, Gelistirme ve Tasarim Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Kanun kapsaminda uygulanan Ar-Ge/Tasarim Merkezleri ve Teknoloji Gelistirme Bölgeleri disinda geçirilecek sürelere iliskin düzenlemeler yapilmistir.

20 Nisan Persembe günü Resmi Gazete'de yayimlanan 7103 sayili Karar ile tüm Ar-Ge/Tasarim Merkezleri ve Teknoloji Gelistirme Bölgelerindeki bilisim personeli için uzaktan çalisma orani 01.04.2023'den itibaren 31.12.2023'e kadar %75'ten %100'e çikarilmistir. Ilgili kararda bahsi geçen "bilisim personeli" ile atif yapilan personellerin belirlenmesi için Sanayi Bakanligi tarafindan 03.05.2023 tarihinde bir duyuru yayimlanmistir.

Söz konusu duyuruya göre Bakanlik tarafindan Ar-Ge veya tasarim merkezleri ile teknoloji gelistirme bölgelerinde bu destekten faydalanacak bilisim personelinin mahiyeti; "Fakültelerin dört yillik bilgisayar, elektronik ya da yazilim ile ilgili bölümlerinden ya da bunlara denkligi Yüksekögretim Kurulunca kabul edilmis yurt disindaki yüksekögretim kurumlarindan mezunlar ile yukarida belirtilenler disinda kalan fakülte, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi mezunlarindan yazilim, tasarim (çip tasarimi, sistem tasarimi, donanim mimarisi tasarimi vb.), analiz, ag baglantilari veya bunlarla ilgili test, bakim gibi alanlarda teknoloji gelistirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarim merkezlerinde görev alan personel" seklinde tanimlanmistir. Bahsedilen duyuruya buradan erisebilirsiniz.

Söz konusu karar, yayimi yapildigi tarihten (10.01.2023) itibaren geçerli sayilacak olup, 01.08.2016 tarih ve 2016/9092 sayili bir önceki Bakanlar Kurulu Karari da yürürlükten kaldirilmistir.

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