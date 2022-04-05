Yeni Gelisme

Sanayi ve Teknoloji Bakanligi ("Bakanlik"), 22 Mart 2022 tarihinde Teknolojik Ürün Yatirim Destek Programi Hakkinda Yönetmelik'te ("Yönetmelik") degisiklik yapti. Yeni düzenlemeler ile Yönetmelik kapsami genisletildi, teknolojik ürün yatirim destek programi hakkinda yapilacak çagrilara iliskin hususlar düzenlendi, basvuru sartlari ve verilecek destek kapsami ile degerlendirme sürecinde uygulanacak usul ve esaslarda degisiklik yapildi.

Yönetmelik'te yapilan degisikliklere buradan ulasabilirsiniz.

Ne Degisecek?

Yönetmelik'te yapilan baslica degisiklikler asagidaki gibidir:

Destek kapsamindaki teknolojik ürünler

Yönetmelik kapsaminda halihazirda desteklenen ürünlerin üretimine iliskin yatirimlar ile elektronik araçlar için hizli sarj istasyonlarinin kurulmasi kapsama alindi.

Destek çagrisi

Bakanlik, yatirim destegine iliskin çagrida basvuru süresi, çagri takvimi, basvuru yöntemi, proje süresi, proje bütçesi, yatirim konulari, tutarlari veya oranlari ile degerlendirme kriterlerini belirtecektir. Söz konusu çagrilar süreli veya süresiz olarak yilda en az bir kere yayimlanabilecektir.

Bakanlik, destek verilecek olan yatirimcidan destek tutarinin %6'sina kadar kesin teminat mektubu alip almayacagini çagri duyurusunda belirtecektir.

Degerlendirme

Üretimi yurt içi pazar ihtiyacini karsilamada büyük oranda yetersiz kalan teknolojik ürünler de destek kapsaminda degerlendirilecektir.

Degerlendirme komisyonu, destek basvurusuna iliskin degerlendirmesinde teknolojik gelisime ve yurt içindeki üretim kapasitesine katki ve kamu destegine duyulan ihtiyaci da dikkate alabilecektir.

Destek kapsami ve tutari

Hizli sarj istasyonlarina yönelik yatirimlarda yalnizca makine ve teçhizat destegi verilebilecektir.

Makine ve teçhizat destegi Bakanlik ile yatirimci arasindaki sözlesmenin imza tarihinden itibaren en fazla 36 ay verilecek olup proje için zorunlu olan her türlü kalici cihaz, donanim, kalip ve bunlara iliskin gümrük, nakliye ve sigorta gibi giderleri kapsayacaktir.

Geri ödemesiz destek; hizli sarj istasyonlarinin kurulmasina yönelik yatirimlarda proje tutarini olusturan harcamalarin %75'ine; diger projelerde ise proje tutarini olusturan harcamalarin %60'ina kadar saglanabilecektir. Söz konusu oranlari asmamak kaydiyla, satin alinacak makine ve teçhizatin yerli mali belgesi ile belgelendirilmesi durumunda verilecek destek 20 puana kadar artirilabilir. Her halükarda verilecek destek hizli sarj istasyonlari için 20.000.000 TL'yi asamaz.

Proje tutarinin belirlenmesinde makine ve teçhizat üzerinde çalisan yazilim giderleri de esas alinacaktir.

Makine ve teçhizatlar için tanimlanan destegin %25'ine kadar ön ödeme yapilabilecektir.

Diger

Hizli sarj istasyonlari için destek kapsaminda alinan makine ve teçhizat 1 yil boyunca satilamaz, kiralanamaz, kullanim hakki devredilemez ve rehin gösterilemez.

Yatirimi tamamlayan isletmenin sonuç raporunu proje bitis tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Milli Teknoloji Genel Müdürlügü'ne sunmasi gerekir.

Destek programina iliskin basvuru, degerlendirme, izleme ve denetim, ödeme, sonuçlandirma süreçleri, destek kalemleri ve sözlesmede yer alacak hususlar ile uygulamaya iliskin usul ve esaslar Bakanlik internet sitesinde yayimlanacaktir.

Sonuç

Bakanlik, elektrikli araçlarin yayginlastigi günümüz teknolojisinin ihtiyaçlari isiginda, sarj istasyonlarinin ve diger teknolojik ürün yatirimlarinin artirilmasi amaciyla yatirim destek programinin kapsamini genisletmistir. Verilecek destege iliskin bilgiler Bakanlik tarafindan yayimlanacak çagrilar üzerinden takip edilebilecektir. Bu alanda faaliyet gösteren sirketler, Bakanlik çagrilarini ve ilgili duyurulari takip ederek yatirim destegine basvurabilir.

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