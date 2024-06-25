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25 June 2024

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) Yayımlandı

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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12 Haziran 2024 tarihli ve 32574 sayılı Resmî Gazete'de Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 562 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile...
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12 Haziran 2024 tarihli ve 32574 sayılı Resmî Gazete'de Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 562 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde değişiklik yapılmak suretiyle, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, BSMV'ye tâbi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme ve ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşlarına faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri itibarıyla dekont yerine hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleme imkânı getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240612-4.htm

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