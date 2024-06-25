12 Haziran 2024 tarihli ve 32574 sayılı Resmî Gazete'de Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 562 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde değişiklik yapılmak suretiyle, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, BSMV'ye tâbi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme ve ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşlarına faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri itibarıyla dekont yerine hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleme imkânı getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240612-4.htm

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