Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 30/04/2024 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile; vatandaşların Kurum'a olan prim ve diğer borçların ödemesini "Kart ile Prim Ödeme" uygulaması üzerinden kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla haftanın 7 günü, 00:15 - 22:00 saatleri arasında yapılabiliyorken, saat 22:00'den sonra da uygulama üzerinden prim ödeme başvurusunda bulunulduğu görülmüştür. Prim ödeme başvurularının kabul edilebilmesi için ödeme süresi 00:15 - 23:00 olarak yenilenmiştir.

Bu kapsamda vatandaşların Kurum'a olan prim ve diğer borçlarını, Kurum'un web sayfası üzerinden haftanın 7 günü 00:15 - 23:00 saatleri arasında ödeyebilecektir.

Söz Konusu Duyuru'ya ulaşmak için linke tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.