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31 May 2024

Kredi Kartı Veya Banka Kartıyla Prim Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Basin Duyurusu

B
BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 30/04/2024 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.
Turkey Tax
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 30/04/2024 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile; vatandaşların Kurum'a olan prim ve diğer borçların ödemesini "Kart ile Prim Ödeme" uygulaması üzerinden kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla haftanın 7 günü, 00:15 - 22:00 saatleri arasında yapılabiliyorken, saat 22:00'den sonra da uygulama üzerinden prim ödeme başvurusunda bulunulduğu görülmüştür. Prim ödeme başvurularının kabul edilebilmesi için ödeme süresi 00:15 - 23:00 olarak yenilenmiştir.

Bu kapsamda vatandaşların Kurum'a olan prim ve diğer borçlarını, Kurum'un web sayfası üzerinden haftanın 7 günü 00:15 - 23:00 saatleri arasında ödeyebilecektir.

Söz Konusu Duyuru'ya ulaşmak için linke tıklayınız.

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