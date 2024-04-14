Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin, T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete'de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. (Tebliğin 3.1. Bölümü)

Buna göre, 2024 yılı birinci geçici vergi dönemi (31.03.2024) için uygulanacak kurlar, 31.03.2024 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez Bankası'nın 29.03.2024 tarih 2024/64 no.lu Bülteni ile belirlenerek 30.03.2024 tarih ve 32505 sayılı Resmi Gazete'de ilân edilen aşağıdaki kurlardır.

DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ 1 ABD DOLARI 32,2854 32,3436 32,2628 1 AVUSTRALYA DOLARI 20,9751 21,1119 20,8786 1 DANİMARKA KRONU 4,6584 4,6813 4,6552 1 EURO 34,8023 34,8650 34,7780 1 İNGİLİZ STERLİNİ 40,6665 40,8786 40,6381 1 İSVİÇRE FRANGI 35,7269 35,9563 35,6733 1 İSVEÇ KRONU 3,0017 3,0328 2,9996 1 KANADA DOLARI 23,7888 23,8961 23,7008 1 KUVEYT DİNARI 104,3315 105,6967 102,7665 1 NORVEÇ KRONU 2,9643 2,9843 2,9623 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6083 8,6238 8,5438 100 JAPON YENİ 21,2798 21,4207 21,2011 1 BULGAR LEVASI 17,6935 17,9250 1 RUMEN LEYİ 6,9628 7,0540 1 RUS RUBLESİ 0,34754 0,35208 100 İRAN RİYALI 0,07644 0,07744



Kasada mevcut yabancı ülke paraları için efektif alış kurları kullanılır, banka hesaplarında mevcut yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenir. (283 sıra no.lu VUK Genel Tebliği)

1999/74 sayılı Sirkülerimizde tavsiye edildiği üzere, Maliye Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasınca ilân edilmeyen kurların, Merkez Bankasından öğrenilmek suretiyle işlem yapılması isabetli olacaktır.

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