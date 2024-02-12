31.12.2023 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMEDE UYGULANACAK KURLAR

(559 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

VUK'nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı'nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Bu hükme dayanılarak Maliye Bakanlığı'nca, 2023 yılı sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak kurlar, 559 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G. 02.02.2024 – 32448) ile belirlenmiştir.

Listedeki efektif kurlar, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki döviz cinsinden yabancı paralar için (Türkiye'deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz alış kuru uygulanır.

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