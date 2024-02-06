18.01.2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmi Gazete'de, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558) yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 102'nci maddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan ve 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "Tebligat Pusulası" değiştirilmiştir.

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