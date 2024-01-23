SERMAYE TAMAMLAMA FONUNUN TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET

Türk Ticaret Kanununa göre, son yıllık bilançodaki sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde şirket yönetim organı bazı iyileştirici önlemler almak zorundadır. Bunlardan birisi de, uygulamada "sermaye tamamlama fonu" olarak bilinen şirket sermayesinin tamamlanmasına karar verilmesidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verdiği son özelgelerde, şirkete konulan sermaye tamamlama fonunun kurum kazancına dahil edilmesi gerektiği yönündeki görüşler bu konuda Maliye İdaresi ile mükellefler arasında önemli ihtilaflar yaratmıştır. Yaratılan bu ihtilafları ortadan kaldırmak amacıyla daha sonra 7394 sayılı Kanunla yasal bir düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme yürürlük tarihinden sonraki uygulamalar için kanuni bir dayanak oluşturmuştur ancak bu tarihten önceki uygulamalar açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Ödenen sermaye tamamlama fonunun ne şekilde kayıtlarda izleneceği gibi bazı hususlar da bu yasal düzenlemeye rağmen hala tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

GİRİŞ :

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan istatistiklere göre1, Ekim 2023 sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 975 milyon ABD doları azalarak 157,8 milyar ABD doları seviyesine gelmiştir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla 149,1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %36,2'sini finansal kuruluşların, %63,8'ini ise finansal olmayan kuruluşların borçları oluşturmaktadır. Aynı tarih itibarıyla 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun ise %73,7'sini finansal kuruluşlara, %26,3'ü ise finansal olmayan kuruluşlara ait bulunmaktadır.

Bu veriler sadece yurt dışı borçlanmaya ilişkin olup, özel sektörün Türk lirası cinsinden de önemli seviyede borçlu olduğu bilinmektedir.

Yine Merkez Bankasının yayımladığı sektör bilançolarına göre2, 2022 sonu itibarıyla tüm sektörler için geçerli "Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplamı Oranı (Kaldıraç Oranı)" %69,9 seviyesindedir.

Bu borçluluk durumun doğal sonucu şirket finansal tablolarının bozulmasıdır. Bu sonuç şirketlerin sermaye yapılarının düzeltilmesine yönelik olarak alınabilecek önlemleri gündeme getirmektedir.

Bilindiği gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 376 ncı maddesi, sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarını düzenlemektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) (RG. 15 Eylül 2018 / 30536) ile sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Daha sonra 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (RG. 26 Aralık 2020 / 31346) ile bu Tebliğ'de önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu yazımızda, bu önlemler arasında yer alan "sermayenin tamamlanması" seçeneği TTK ve vergi mevzuatı bakımından değerlendirilecektir.

Footnotes

1. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/ Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Ozel+Sektorun+Yurt+disindan+Sagladigi+Kredi+Borcu/

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