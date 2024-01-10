AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ÖTV TUTARLARI 3 OCAK 2024 TARİHİNDE İLAN EDİLEN SON 6 AYLIK Yİ-ÜFE DEĞİŞİM ORANINDA VE İLAN GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE OTOMATİK OLARAK ARTMIŞTIR

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 25,61 olarak hesaplamıştır.

Buna göre, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki mallarda yeniden belirlenmiş sayılan maktu ÖTV tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

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