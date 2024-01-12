ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN (EN ÖKC) 01.07.2024 TARİHİNE KADAR YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARLA (YN ÖKC) DEĞİŞTİRİLME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR (557 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)

30/12/2024 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) ile eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkânı sağlanması zorunluluğuna ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BAZI TANIMLAR:

Tebliğin 3'üncü maddesinde tanımlar yapılmış olup, bazıları aşağıdaki gibidir:

Basit/Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC: Bünyesinde EFT-POS'u barındırmayan fakat haricen EFT-POS bağlanabilen YN ÖKC'yi,

EFT-POS: Troy, Europay, Mastercard, VISA vb. sertifikalarla uyumlu kartlı ödeme sistemleri terminalini,

EFT-POS Özellikli YN ÖKC: Bünyesinde EFT-POS barındıran YN ÖKC'yi,

EN ÖKC: YN ÖKC'ler dışındaki ödeme kaydedici cihazı,

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