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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

“20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/B/1) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ancak, Kanunun geçici 6 ncı maddesinde, 31/12/2033 tarihine kadar, (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 160 TL'den az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 160 TL vergi alınacağı, bu maddede yer alan tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, hesaplanan tutarın 1 lirayı aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı ve Cumhurbaşkanının bu tutarı veya yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu tutar, 1/1/2024 tarihinden itibaren 253 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 31/12/2033 tarihine kadar, mezkûr listenin “8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” sırası kapsamındaki mallar için Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince belirlenen tutardan düşük olmamak üzere nispi vergi uygulanır.”

Bilgilerinize sunulur.

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