Turkey:
Özel Tüketim Vergisi (Ii) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) Yayımlandı
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30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer)
Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye
Bakanlığı (Gelir İdaresi
Başkanlığı)'nca yayımlanan Özel
Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 12) ile yapılan düzenlemeler
aşağıdaki gibidir:
- Değiştirilen Tutarlar (Malul veya
Engellilerin Taşıt Alımlarında
İstisna)
18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II)
Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;
a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci
paragraflarında yer alan “1.004.200 TL'nin”
ibareleri “1.591.200 TL'nin” şeklinde,
b) (II/C/5.1) bölümünün
üçüncü paragrafında yer alan
“1.004.200 TL'yi” ibaresi “1.591.200
TL'yi” şeklinde,
değiştirilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.
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