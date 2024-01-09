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30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Değiştirilen Tutarlar (Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna)

18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1.004.200 TL'nin” ibareleri “1.591.200 TL'nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.004.200 TL'yi” ibaresi “1.591.200 TL'yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

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