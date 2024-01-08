2024 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım katılım payı tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, anılan listede yer alan veya yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) uyarınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit ve ilan edilmişti.

Anılan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) uyarınca 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2024 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır. Aşağıdaki listede ayrıca, 2023 yılı için geçerli olan tutarlara da yer verilmiştir.

Saygılarımızla

(1) SAYILI LİSTE

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI

 

 

2023

2024

Ürün Cinsi

Tutar

Tutar

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları)

38,5 kr./adet

60 kr./adet

Lastik (Binek araç)

6 TL/adet

40 TL/adet

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri )

12,9 TL/adet

40 TL/adet

Lastik (İş makinası lastikleri)

32 TL/adet

100 TL/adet

Dolgu lastikler

15 TL/adet

47 TL/adet

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)

60 kr./kg

190 kr./kg

Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar)

150 kr./kg

470 kr./kg

Akümülatör (Diğerleri)

15 kr./kg

47 kr./kg

Çinko karbon piller

6 TL/kg

19 TL/kg

Alkali silindirik piller

6 TL/kg

19 TL/kg

Alkali düğme piller

9,5 TL/kg

30 TL/kg

Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli

32 TL/kg

100 TL/kg

Lityum düğme piller

32 TL/kg

100 TL/kg

Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)

15 TL/kg

47 TL/kg

Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)

46 TL/kg

140 TL/kg

Lityum içeren araç bataryaları

46 TL/kg

140 TL/kg

Diğer şarjlı piller

15 TL/kg

47 TL/kg

Madeni yağ

150 kr./kg

470 kr./kg

Bitkisel yağ

32 kr./kg

100 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör

60 kr./kg

190 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

60 kr./kg

190 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları

32 kr./adet

100 kr./adet

 

 

2023

2024

Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri

60 kr./kg

190 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç)

80 kr./kg

250 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları

95 kr./kg

300 kr./kg

İlaç

3,2 kr./kutu veya şişe

10 kr./kutu veya şişe

 

 

2023

2024

Ürün Cinsi

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)
 

PLASTİK AMBALAJ

PLASTİK AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

        

0,33 litreye kadar

  

3,2

  

6

0,3301-0,75 litre arası

  

6

  

11

0,7501-1,5 litre arası

  

9,5

  

18

1,501 litre üzeri

  

12,9

  

24

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

129

  

400

  
 

METAL AMBALAJ

METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

  

9,5

  

18

Diğerleri (kg)

150

  

470

  

 

KOMPOZİT AMBALAJ 2023

KOMPOZİT AMBALAJ 2024

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

        

0,25 litreye kadar

  

3,2

  

6

0,2501-0,5 litre arası

  

6

  

11

0,501 litre üzeri

  

12,9

  

24

Diğerleri (kg)

150

  

470

  

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

60

  

190

  

CAM AMBALAJ 2023

CAM AMBALAJ 2024

İçecek Ambalajları (Adet)

        

0,25 litreye kadar

  

3,2

  

6

0,2501-0,5 litre arası

  

6

  

11

0,501-1 litre arası

  

9,5

  

18

1,01-5 litre arası

  

15

  

28

5,01 litre üzeri

  

32

  

60

Diğerleri (kg)

60

  

190

  

AHŞAP AMBALAJ 2023

AHŞAP AMBALAJ 2024

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

  

32

  

100


The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.