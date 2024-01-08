2024 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım katılım payı tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, anılan listede yer alan veya yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) uyarınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit ve ilan edilmişti.

Anılan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) uyarınca 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2024 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır. Aşağıdaki listede ayrıca, 2023 yılı için geçerli olan tutarlara da yer verilmiştir.

Saygılarımızla

(1) SAYILI LİSTE

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI

2023 2024 Ürün Cinsi Tutar Tutar Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 38,5 kr./adet 60 kr./adet Lastik (Binek araç) 6 TL/adet 40 TL/adet Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri ) 12,9 TL/adet 40 TL/adet Lastik (İş makinası lastikleri) 32 TL/adet 100 TL/adet Dolgu lastikler 15 TL/adet 47 TL/adet Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 60 kr./kg 190 kr./kg Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) 150 kr./kg 470 kr./kg Akümülatör (Diğerleri) 15 kr./kg 47 kr./kg Çinko karbon piller 6 TL/kg 19 TL/kg Alkali silindirik piller 6 TL/kg 19 TL/kg Alkali düğme piller 9,5 TL/kg 30 TL/kg Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli 32 TL/kg 100 TL/kg Lityum düğme piller 32 TL/kg 100 TL/kg Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 15 TL/kg 47 TL/kg Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 46 TL/kg 140 TL/kg Lityum içeren araç bataryaları 46 TL/kg 140 TL/kg Diğer şarjlı piller 15 TL/kg 47 TL/kg Madeni yağ 150 kr./kg 470 kr./kg Bitkisel yağ 32 kr./kg 100 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör 60 kr./kg 190 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) 60 kr./kg 190 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 32 kr./adet 100 kr./adet

2023 2024 Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri 60 kr./kg 190 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) 80 kr./kg 250 kr./kg Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları 95 kr./kg 300 kr./kg İlaç 3,2 kr./kutu veya şişe 10 kr./kutu veya şişe

2023 2024 Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) PLASTİK AMBALAJ PLASTİK AMBALAJ İçecek Ambalajları (Adet) 0,33 litreye kadar 3,2 6 0,3301-0,75 litre arası 6 11 0,7501-1,5 litre arası 9,5 18 1,501 litre üzeri 12,9 24 Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 129 400 METAL AMBALAJ METAL AMBALAJ İçecek Ambalajları (Adet) 9,5 18 Diğerleri (kg) 150 470

KOMPOZİT AMBALAJ 2023 KOMPOZİT AMBALAJ 2024 Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet) 0,25 litreye kadar 3,2 6 0,2501-0,5 litre arası 6 11 0,501 litre üzeri 12,9 24 Diğerleri (kg) 150 470 KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) 60 190 CAM AMBALAJ 2023 CAM AMBALAJ 2024 İçecek Ambalajları (Adet) 0,25 litreye kadar 3,2 6 0,2501-0,5 litre arası 6 11 0,501-1 litre arası 9,5 18 1,01-5 litre arası 15 28 5,01 litre üzeri 32 60 Diğerleri (kg) 60 190 AHŞAP AMBALAJ 2023 AHŞAP AMBALAJ 2024 AHŞAP AMBALAJ (Adet) 32 100



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