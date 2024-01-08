Turkey:
5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6'ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı
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28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 8003 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile, 5602 sayılı Şans Oyunları
Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6'ncı
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
vergi oranlarının 1/1/2024 tarihinden itibaren
-spor müsabakalarına dayalı müşterek
bahislerde % 5
-at yarışlarında % 7
-diğer şans oyunlarında % 10
olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
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guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.
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