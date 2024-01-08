28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8003 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan vergi oranlarının 1/1/2024 tarihinden itibaren

-spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5

-at yarışlarında % 7

-diğer şans oyunlarında % 10

olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

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