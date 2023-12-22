Yeniden vergileme oranıyla yeni yılda idari, adli ve vergi ile ilgili birçok ödemenin hangi oranda artırılacağı tespit edilir. Bu sebeple, 2024 yılında yapılacak ödeme işlemlerinin ilgili oran takip edilerek yapılması gerekmektedir. Özetle; adli ve idari para cezalarını etkilediği gibi vergi tutarlarını da etkileyen bir zam olarak değerlendirilebilir.

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) yayımlanmıştır.

Tebliğin yer aldığı Resmî Gazete şu şekildedir:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur."

Bu tebliğ ile 2023 yılı yeniden değerleme oranı %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen yeniden değerleme oranı tüm harç ve cezalara (Trafik Cezaları, İdari Para Cezaları, Pasaport/Ehliyet Harçlar vb.) uygulanacaktır.

Bu kapsamda, yargı işleri bakımından yeni yılda;

2023 yılı için 14.800-TL olan senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağına ilişkin parasal sınır 2024 yılı için 14.800 x %58,46 = 8.652,08 + 14.800 = 23.452,08 TL (10 Türk lirasından küçük küsuratlarına dikkate alınmaması öngörüldüğü için 23.450,00-TL ),

), 2023 yılı için 17.830-TL olan istinaf sınırı 2024 yılı için 17.830 x %58,46 = 10.423,41 + 17.830 = 28.253,41 TL (10 Türk lirasından küçük küsuratlarına dikkate alınmaması öngörüldüğü için 28.250,00-TL ),

), 2023 yılı için 238.730-TL olan temyiz sınırı 2024 yılı için 238.730 x %58,46 = 139.561,55 + 238.730 = 378.291,55 TL (10 Türk lirasından küçük küsuratlarına dikkate alınmaması öngörüldüğü için 378.290,00-TL) olacaktır.

Geçtiğimiz yıl için 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile bu oran %122,93 olarak tespit edilmişti. 2023 yılına dair yeniden değerleme oranına ilişkin Resmi Gazete'ye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-27.htm

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