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İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA GÜMRÜKTE ÖDENEN KDV'NİN İNDİRİM HAKKININ KALDIRILMASINA DAİR KARAR YAYIMLANMIŞTIR

KDV Kanunu'nun 29/1-b uyarınca mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den faaliyetlerine ilişkin ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV'yi indirebilmektedirler.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında gümrükte ödenen KDV'nin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Konu ilişkin detaylı Sirkülerimiz en kısa sürede gönderilecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

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