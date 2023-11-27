Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Çok Uluslu İşletmeler (MNE) ve vergi otoriteleri arasında paylaşılan iki yıllık kümelenmiş Ülke Bazlı Raporlama (CbCR) verilerini içeren 160'tan fazla ülkeyi ve yargı alanını kapsayan Kurumlar Vergisi İstatistikleri (Corporate Tax Statistics) raporunu yayımladı.

OECD tarafından yapılan açıklamaya göre, güncel veriler ve analizler göstermektedir ki:

Küresel net karların yaklaşık %37.1'i, etkili vergi oranı (Effective Tax Rate) %15'in altında vergilendirilmektedir.

Yüksek vergili yargı alanları, çok uluslu işletmelerin düşük ETR'ler ödemelerine izin veren vergi teşvikleri ve diğer tavizler nedeniyle küresel olarak rapor edilen düşük vergili karların (%15'in altında vergilendirilen) yarısından fazlasını ve çok düşük vergili karların (%5'in altında vergilendirilen) %20'sinden fazlasını oluşturmaktadır.

Çok uluslu işletme karlarının ve gerçek ekonomik faaliyetin uyumsuzluğu dünya çapında devam etmektedir. Örneğin, yatırım merkezlerinde faaliyet gösteren çok uluslu işletmelerin çalışan başına düşen gelirin medyan değeri 1.71 milyon ABD Doları iken, diğer tüm yargı alanları için bu değer 290.000 ABD Dolarıdır.



İlgili dokümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.oecd.org/tax/beps/corporate-tax-statistics-database.htm

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