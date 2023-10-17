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Turkey: Enflasyon Düzeltmesi Öncesinde Bazı Fonların Vergisiz Olarak Dağıtılması Mümkün

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Vergi Usul Kanunu'nun geçici 33. maddesinde yer alan, “Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.” hükmü uyarınca uzunca bir süre önce mevzuata alınan enflasyon düzeltmesi henüz yapılmamış olmakla birlikte 2023 sonu itibarıyla uygulamaya girecektir.

Konu ile ilgili olarak uygulama öncesi vergisel avantajların değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasında, düzeltmeye tabi mali tablolarda yer alan ve düzeltmeye konu olan parasal olmayan aktif ve pasif kıymetler düzeltme katsayısıyla düzeltilecek olup burada dikkat edilmesi gereken husus, 31.12.2023 tarihi itibarıyla mali tablolardan sadece bilançoda yer alan düzeltmeye konu varlıkların düzeltmeye tabi tutulacak olmasıdır. Dolayısıyla önceden kapanan ve 31.12.2023 tarihli bilançoda yer almayan hesapların düzeltilmesi söz konusu olmayacaktır.

Yapılacak enflasyon düzeltmesi kapsamında bazı özsermaye kalemleri de düzeltmeye tabi tutulacak ve düzeltme sonrasında bilançoda düzeltilmiş tutarları ile yer alacaklardır.

Bu kalemler (2021 yılı düzeltmesine ilişkin Taslak Tebliğe göre) aşağıdaki gibidir:

Sermaye

Hisse Senetleri İhraç Primleri

Hisse Senedi İptal Karları

Yasal Yedekler

Statü Yedekleri

Olağanüstü Yedekler

Özel Fonlar (213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 328 ve 329'uncu maddeleri kapsamında oluşturulan sabit kıymet yenileme fonu ile aynı Kanun'un 325/A maddesi kapsamında ayrılan girişim sermayesi fonu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 84'üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun taşınmaz ve iştirak hissesi satışıyla ilgili 5/1-e, sat-kirala-geri al işlemi ile ilgili 5/1-j ve varlık kiralama şirketlerine satış ve alışla ilgili 5/1-k bentleri gereğince uygulanan kurumlar vergisi istisnaları nedeniyle oluşturulan fonlar ve 6111, 6736, 7143, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınmasına ilişkin olarak oluşturulan karşılık hesapları)

Sermaye Düzeltmesi Olumlu ve Olumsuz Farkları

Bazı özsermaye kalemleri ise enflasyon düzeltmesi kapsamında düzeltme katsayısı ile düzeltilmeyecek ve düzeltilmiş bilançoda da yer almayacaktır. Bu kalemler, enflasyon düzeltmesi işlemleri nedeniyle oluşan ve vergiye konu edilmeyecek Geçmiş Yıl Kâr/Zararı hesabına (torba hesaba) aktarılarak kapatılacak diğer bir ifadeyle bilançodan silinecektir.

Düzeltmeye konu edilmeyecek ve silinecek özsermaye kalemleri ise şunlardır:

Vergi Usul Kanunu (VUK) Madde 280/A-1 uyarınca oluşan fon hesabı

VUK'un geçici 31 ve 32'nci maddesi uyarınca oluşturulan yeniden değerleme değer artış fonu hesapları

VUK Mükerrer 298/ç uyarınca hesaplanan yeniden değerleme değer artış fonları

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 85, 90 ve 93'üncü maddeleri kapsamında varlık barışı uygulamaları nedeniyle oluşturulan fon hesapları

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında varlık barışı nedeniyle oluşturulan fon hesabı

6111, 6736, 7143, 7326 sayılı Kanunlar kapsamında, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtianın kayda alınmasına ilişkin olarak oluşturulan karşılık hesapları

Bu hesaplardan sermayeye ilave edilmesi mümkün olanlardan sermayeye eklenmiş olanlar, sermaye artışı olarak dikkate alınmayacak ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır.

Düzeltmeye konu edilmeyecek ve silinecek özsermaye kalemlerinden bazılarının 2023 yılı sonuna kadar vergisiz bir şekilde ortaklara dağılması mümkündür. Bu fonların dağıtımı mevzuat uyarınca kâr dağıtımı olarak değerlendirilmediğinden bu avantajdan yararlanılması önem arz etmektedir.

Vergisiz şekilde dağıtılması mümkün olan fonlar şunlardır:

Varlık barışı nedeniyle oluşturulan fonlar

Muhtelif Yapılandırma Kanunları kapsamında, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtianın kayda alınması nedeniyle oluşturulan karşılık hesapları

Bu fon hesaplarının enflasyon düzeltmesi nedeniyle bilançodan silinecek olması, ileride vergisiz olarak dağıtım imkânını ortadan kaldıracaktır.

Kazanılmış hakların korunması bakımından yapılacak mevzuat düzenlemesinde bunların düzeltilmiş bilançoda yer almalarının sağlanması doğru olacaktır ancak böyle bir düzenlemenin yapılmaması ihtimâline karşılık, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi işlemleri yapılmadan önce söz konusu fonların ortaklara nakden veya cari hesaplarına alacak kaydedilmek suretiyle dağıtılması mümkündür.

Yapılacak olan bu dağıtım, kâr dağıtımı olmadığı için Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen kâr dağıtım prosedürüne ve kâr dağıtım stopajına da tabi değildir. Dolayısıyla yönetim organı kararı ile yapılabilecek bu dağıtım nedeniyle ortaklar bünyesinde gelir vergisine konu edilmeleri de söz konusu olmayacaktır. Ayrıca ortağın kurum olması durumunda da aynı prensip geçerli olacaktır.

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