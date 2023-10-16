7456 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİYLE İHDAS EDİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR



15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla (Kanun), 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılında tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarı kadar ek MTV alınmasına yönelik yasal düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu yasal düzenlemeye yönelik açıklamalarımız 2023/081 sayılı Sirkülerimizde yapılmıştır.

Bu defa, söz konusu yasal düzenlemenin uygulanmasına yönelik açıklamalar içeren "7456 sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1)" 28.07.2023 tarihli ve 32262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğde yapılan yapılan açıklamalar, bu konuda hazırladığımız 2023/081 sayılı Sirkülerimizdeki açıklamalarımızla paralellik arz etmekte ve açıklamalarımızdan farklı yeni bir uygulama getirmemektedir. Bu nedenle, bu Tebliğ için ayrı bir Sirküler hazırlanmasına gerek görülmemiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Originally published 31 July 2023

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