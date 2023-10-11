AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ÖTV TUTARLARI ARTIRILMIŞTIR

(4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 7390 Sayılı CB Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır)

16.07.2023 tarih ve 32250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kararla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (I) sayılı listenin A ve B cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Yeniden tespit edilen ÖTV tutarları Kararın yayım tarihi olan 16.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 7456 sayılı Kanunun 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe giren 10. maddesiyle, (I) sayılı listede yer alan mallar için uygulanmakta olan maktu vergi tutarlarını 5 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye Cumhurbaşkanlığına yetki verilmişti.

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Saygılarımızla.

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