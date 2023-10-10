Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca 07.10.2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552) ile;

- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilen Dijital Vergi Dairesi uygulamasına,

- İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, tek giriş ile tüm hizmetlere (e-Belge, B-Trans ve e-Defter sistemleri hariç) erişimin dijital.gib.gov.tr üzerinden sağlanmasına,

- Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin yaptığı başvurulara istinaden vergi dairesince yapılan işlemlerin robotik süreçler ve yapay zekâ teknolojisi kullanarak Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına ve bu işlemler sonucunda düzenlenmesi gereken belgelerin Başkanlıkça elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlenmesine veya onaylanmasına,

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

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