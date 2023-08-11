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İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca ilgili kanunlarda özel süre belirtilmediği müddetçe idari işlemlere karşı dava açma süresi, idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde ise otuz gündür. Anayasa madde 40/f.2'ye göre ise “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” Ancak zaman zaman özel dava açma süresine tabi işlemlerde, idari işlemin muhatabına özel dava açma süresinin bildirilmediği görülmüş, bu işlemlere karşı özel dava açma süresi geçtikten sonra açılan davalarda Danıştay'ın farklı daireleri tarafından üç farklı içtihat oluşturulmuştur.

1. Özel Süre Gösterilmese Dahi Özel Dava Açma Süresinin İşleyeceği Görüşü

Danıştay'ın bazı kararlarında, özel dava açma süresine tabi idari işlemlerde dava açma süresi gösterilmese dahi kanun gereği özel dava açma süresinin işleyeceğine hükmedilmiştir. Örneğin, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı tespiti kararlarına karşı otuz gün içerisinde dava açılması gerekirken, söz konusu özel dava açma süresinin gösterilmediği idari işleme karşı otuz gün geçtikten sonra açılan bir davada özel dava açma süresinin her halükârda işleyeceğinden bahisle davanın süre yönünden reddine karar verilmesi gerektiğine işaret edilmiştir. 1

2. Genel Dava Açma Süresinin İşleyeceği Görüşü

Danıştay'ın bazı kararlarında ise özel dava açma süresinin bildirilmemesi halinde genel dava açma süresinin işleyeceğine hükmedilmiştir. Örneğin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilen idari para cezalarına karşı otuz gün içinde dava açılabileceği düzenlenmektedir. Danıştay, bu konuya ilişkin bir kararında, otuz günlük sürenin bildirilmemesi yoluyla idare tarafından işlem muhatabının yanıltıldığına, bu nedenle dava açma süresinin otuz gün değil altmış gün olarak işletilmesi gerektiğine karar vermiştir.2

3. Dava Açma Süresinin İşlemeyeceği Görüşü

Danıştay'ın diğer bir kısım kararlarında ise özel dava açma süresinin bildirilmemesi halinde dava açma süresinin hiç başlamayacağına hükmedilmiştir. Örneğin bildirim üzerine tahakkuk ettirilen elektrik üretim lisans harcının iptali talebiyle açılan bir davada, dava açma süresi otuz gün olmasına rağmen idarenin bu süreyi bildirmemesi sebebiyle dava açma süresinin hiç başlamadığına karar verilmiştir.3

4. Sonuç

Danıştay dairelerinin dava açma süresine ilişkin birbirinden farklı kararlarının yarattığı belirsizlik Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 15 Mart 2022 tarih, 2021/2 E., 2022/1 K. sayılı kararıyla giderilmiş ve özel dava açma süresinin belirtilmediği işlemlerde idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde ise otuz günlük genel dava açma sürelerinin işleyeceğine karar verilmiştir.

Footnotes

1. Danıştay 14. D., 2020/1424 E., 2020/7875 K., 17.9.2020 T.

2. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 2012/2620 E., 2014/4054 K., 17.11.2014 T.

3. Danıştay 9. D., 2019/469 E., 2021/2596 K., 7.4.2021 T.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

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