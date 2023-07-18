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15/7/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yer alan vergisel düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

Kurumlar Vergisi Oranının Artırılması ve İhracattan Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi Oranının 5 Puan İndirimli Uygulanması

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında söz konusu maddenin (1) numaralı fıkrası şu şekilde olmuştur:

“(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %25 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %30 oranında alınır.”

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında söz konusu maddenin (7) numaralı fıkrası ise şu şekilde olmuştur:

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli uygulanır.”

Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışından Doğan Kazanca İlişkin İstisna Kaldırılmıştır

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-(e) bendinde yer alan, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmına ilişkin istisna 15.7.2023 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 16. madde ile, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar açısından %25 oranı esas alınarak istisnanın uygulanmasına devam edileceği düzenlenmiştir.

Aynı paralelde Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yer alan istisna da yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 7456 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden önce (15.7.2023) kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazlar açısından ise KDV istisnası uygulanmaya devam edecektir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İmzalanan Protokol Kapsamında Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşası Dolayısıyla Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetler, 31/12/2024 Tarihine Kadar Katma Değer Vergisinden Müstesnadır

3065 sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

"GEÇİCİ MADDE 44- 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31/12/2024 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Birinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı; istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinde Yer Alan Fonlardan Elde Edilen Kazanç İstisnalarında Sınırlama Getirilmiştir

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının;

(a) bendinin; (3) numaralı alt bendinde yer alan "ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler." ibaresi "ve katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ile bu fonların katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları," şeklinde değiştirilmiş, bendin (4) ve (5) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış ve son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diğer yatırım fonu katılma payları ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları bu istisnadan yararlanamaz."

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Getirilmiştir

15/7/2023 tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınacaktır.

ÖTV Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Malların Maktu Vergi Tutarlarının Artırımına İlişkin Yetki

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin;

a) (2) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) (I) sayılı listede yer alan veya bu maddenin (5) numaralı fıkrası uyarınca yeniden belirlenen maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,"

b) (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "yarısına kadar artırmaya," ibaresinden sonra gelmek üzere "söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan" ibaresi ve "(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya yeniden belirlenmiş sayılan" ibaresi eklenmiştir.

c) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"5. (1) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki dört hane dikkate alınır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir."

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Yetki

2872 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payları tutarlarının iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

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